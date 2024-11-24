خسائر الدفاع المدني بغزة: 87 شهيدا من طواقمه ومليون و300 ألف دولار بالمعدات

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة /PNN- أستشهد 87 شخصا من طواقم الدفاع المدني في غزة، بينما دمر الجيش الإسرائيلي مخزون للدفاع المدني بالقطاع من سيارات ومعدات بقيمة مليون و300 ألف دور، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأصدر الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الأحد، بيانا، عن حالة عمل الدفاع المدني في قطاع غزة والخسائر التي تكبدها منذ بداية الحرب بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.
وتطرق الدفاع المدني في بيانه إلى تعطل معظم مركبات الدفاع المدني في "محافظة غزة" عن العمل والحركة لليوم الـ18 لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.
وأشار البيان أيضا إلى استمرار إيقاف منظومة الدفاع المدني كليا عن العمل واحتجاز مركباته في شمال قطاع غزة لليوم الـ33.
وذكر البيان أن عدد الشهداء من طواقم الدفاع المدني بلغ 87 و304 مصابين و21 معتقلاً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
وبين الدفاع المدني في بيانه أن عدد المراكز والمقرات المدمرة والمتضررة هي 17 مركزا ومقار بينها 14 تم تدميرها كلياً، و56 مركبة تم تدميرها كلياً بينها 12 مركبة إطفاء-وإنقاذ، ومركبتين إنقاذ تدخل سريع، و4 مركبات صهريج مياه و3 مركبات اسعاف ومركبة سلم إنقاذ هيدلوليكي، و13 مركبة إدارية.
كما وشملت الاستهدافات الإسرائيلية، 6 مرات استهداف مباشر لمراكز الدفاع المدني، 18 مرة استهداف للطواقم أثناء مهمات ميدانية.، على ما جاء في بيان الدفاع المدني.
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ 415 تواليا، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل وارتكاب المجازر بحق المدنيين والعائلات الفلسطينية في مختلف أنحاء القطاع.
وبحسب تقرير وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 44 ألفًا و176 شهيدا، بالإضافة لـ 104 آلاف و473 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.
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