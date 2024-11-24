خسائر الدفاع المدني بغزة: 87 شهيدا من طواقمه ومليون و300 ألف دولار بالمعدات

MENAFN - Palestine News ) غزة /PNN- أستشهد 87 شخصا من طواقم الدفاع المدني في غزة، بينما دمر الجيش الإسرائيلي مخزون للدفاع المدني بالقطاع من سيارات ومعدات بقيمة مليون و300 ألف دور، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأصدر الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، الأحد، بيانا، عن حالة عمل الدفاع المدني في قطاع غزة والخسائر التي تكبدها منذ بداية الحرب بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وتطرق الدفاع المدني في بيانه إلى تعطل معظم مركبات الدفاع المدني في "محافظة غزة" عن العمل والحركة لليوم الـ18 لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وأشار البيان أيضا إلى استمرار إيقاف منظومة الدفاع المدني كليا عن العمل واحتجاز مركباته في شمال قطاع غزة لليوم الـ33.

وذكر البيان أن عدد الشهداء من طواقم الدفاع المدني بلغ 87 و304 مصابين و21 معتقلاً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2024.

وبين الدفاع المدني في بيانه أن عدد المراكز والمقرات المدمرة والمتضررة هي 17 مركزا ومقار بينها 14 تم تدميرها كلياً، و56 مركبة تم تدميرها كلياً بينها 12 مركبة إطفاء-وإنقاذ، ومركبتين إنقاذ تدخل سريع، و4 مركبات صهريج مياه و3 مركبات اسعاف ومركبة سلم إنقاذ هيدلوليكي، و13 مركبة إدارية.

كما وشملت الاستهدافات الإسرائيلية، 6 مرات استهداف مباشر لمراكز الدفاع المدني، 18 مرة استهداف للطواقم أثناء مهمات ميدانية.، على ما جاء في بيان الدفاع المدني.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ 415 تواليا، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المتواصل وارتكاب المجازر بحق المدنيين والعائلات الفلسطينية في مختلف أنحاء القطاع.

وبحسب تقرير وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 44 ألفًا و176 شهيدا، بالإضافة لـ 104 آلاف و473 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.