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الأوقاف تعلن بدء الـتسجيل الأولي للراغبين بالحج

11/24/2024 5:09:48 AM
(MENAFN- Amman Net) - أعلن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الاحد24/11/2024 عن موعد بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1946هجري2025ميلادي للمواطنين الأردنيين وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.
وسيتم التسجيل من خلال بوابة الحج الإلكترونية ، اعتبارا من الساعة العاشرة
من صباح يوم
الثلاثاء26/11/2024 وحتى الساعة التاسعة من مساء يوم الاثنين الموافق 16/12/2024.
ودعا الخلايلة الراغبين بالتسجيل، ممن تحققت بهم الشروط، إلى دفع مبلغ 200 دينار للمسجل الأصيل فقط، وهي مستردة بعد انتهاء التسجيل في وقت تحدده دائرة الحج والعمرة، ويعفى من الدفع مرافقو المسجل الأصيل، مشيرا إلى أن الدفع متاح من خلال إي فواتيركم، أو عبر مراجعة أحد فروع البنك الإسلامي الأردني او احد فروع بنك صفوة الإسلامي.
ويشترط للتسجيل في موسم الحج هذا العام أن يكون المسجل/ المسجلة الأصيل من مواليد 31/12/1975فما دون، ولم يسبق له أداء فريضة الحج، وتلقى جرعتي لقاح فيروس كورونا من اللقاحات المعتمدة.

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