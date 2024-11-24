الأسهم السعودية على موعد مع دفعة كبيرة للسيولة هذا الأسبوع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تتجه الأنظار صوب الأسهم القيادية في السعودية خلال هذا الأسبوع، مع توقعات بتدفق سيولة إضافية بعد المراجعات الدورية لمؤشرَي“إم إس سي آي” (MSCI)، و”فوتسي” (FTSE).

تتوقع“الراجحي المالية” تدفقات بقيمة 537 مليون دولار على سهم“أرامكو” السعودية، مع تطبيق تعديل جديد على أحد القواعد الأساسية لمؤشر“إم إس سي آي” المتعلقة بآلية احتساب نسبة الأسهم الحرة أمام المستثمرين الدوليين، حيث قررت بدءاً من مراجعة نوفمبر الجاري اعتبار حيازات المؤسسات الاستثمارية المحلية أسهماً حرة.

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التعديل الجديد من المقرر تطبيقه غداً الاثنين، وتقدّر“الراجحي المالية” زيادة الوزن النسبي لـ“أرامكو” إلى 13.4% من 10.4% داخل مؤشر“إم إس سي آي” للأسهم السعودية للشركات الكبيرة، وفق مذكرة بحثية للشركة في 7 نوفمبر، اطلعت“الشرق” على نسخة منها.

وفي خطوة مشابهة، أعلنت“فوتسي” عن تغييرات بنسبة التداول الحر المتاحة للمستثمرين الدوليين على سهميّ“أرامكو” و”stc” إلى 2.4% و38% على التوالي. وتتوقع“الراجحي المالية” تدفقات على السهمين بقيمة 233 مليون دولار و25 مليون دولار على التوالي، بحسب مذكرة أرسلتها الشركة للعملاء الأربعاء الماضي. التعديلات على مؤشر“فوتسي” ستدخل حيز التنفيذ في ديسمبر.

سيولة منتظرة



تدفقات السيولة الجديدة القادمة من الصناديق الخاملة التي تتبع مؤشر“إم إس سي آي”؛“قد تكون فرصة لزيادة الزخم في السوق”، كما أفادت ماري سالم، المحللة المالية لدى“الشرق”. وتقدّر“الراجحي المالية” أن توازي التدفقات الإضافية المتوقعة تداولات 5 إلى 6 أيام عمل وفقاً لمتوسط التداول اليومي لسهم“أرامكو” خلال آخر 3 أشهر.

وترى سالم أن ارتفعات أسعار النفط الأسبوع الماضي بأكثر من 5%، فضلاً عن صعود مؤشرات الأسهم العالمية، إضافةً إلى رفع وكالة“موديز” التصنيف الائتماني للسعودية إلى“Aa3′′، يدعم معنويات المستثمرين.

رفعت“موديز” تصنيف السعودية الائتماني إلى“Aa3” من“A1” بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط توقعها مواصلة التنويع الاقتصادي واستمرار الزخم في البلاد. واعتبرت الوكالة أن“هذا التقدم المستمر، بمرور الوقت، سيؤدي إلى تقليل تعرض السعودية لتطورات سوق النفط، وانتقال الكربون على المدى الطويل”.

سالم توقعت“بعض التفاعل الإيجابي” في جلسات هذا الأسبوع، إذا ما استقرت أسعار النفط وساهمت في دعم ارتفاعات السوق. وأشارت إلى أن“قطاعات الطاقة والمرافق العامة والمواد الأساسية تحت المجهر خلال الأسبوع الجاري، بعد أن سجلت تراجعات طفيفة الأسبوع الماضي”.

عودة توزيعات الأرباح للسوق

تشهد السوق السعودية أداءً عرضياً منذ فترة، رغم النتائج المالية الإيجابية للشركات والمحركات المحلية من إعادة هيكلة وطروحات أولية؛“والسبب الرئيسي يعود لتقلبات أسعار النفط”، وفق سالم، منوّهةً بأن“السوق وصلت إلى قمتها في مارس أي عندما كانت أسعار النفط عند 90 دولاراً”.

ومن المنتظر أيضاً أن يتجه جزء من التوزيعات النقدية البالغ مجموعها 495 مليون ريال، من جانب شركات“سليمان الحبيب”، و”أسلاك”، و”الدواء”، للسوق مرة أخرى خلال يومَي الأحد والاثنين. وكانت سالم رأت، الأسبوع الماضي، أن توزيعات أرباح الشركات سيكون تأثيرها وقتياً على أداء الأسهم بتعزيز السيولة عليها.

تلقى سهم شركة“سدافكو”، ثالث أكبر شركة بقطاع إنتاج الأغذية في السعودية، دفعةً يوم الخميس، بعدما دعا مجلس إدارة الشركة الجميعة العامة غير العادية للتصويت في ديسمبر المقبل على شراء أسهم خزينة بحد أقصى 2.75 مليون سهم، وبسعر تقديري 345 ريالاً للسهم، وهو أعلى 0.23% فقط عن سعر الإغلاق يوم الخميس البالغ 344.2 ريال للسهم.

السهم تراجع 9% تقريباً من أعلى مستوياته المسجلة خلال شهر، ويرى مجلس الإدارة أن سعر السهم أقل من قيمته العادلة، وفق بيان الشركة على“تداول السعودية”.

“الإعادة السعودية” تسجل مستوى قياسياً

سنتابع خلال الأسبوع الجاري بشكل وثيق أداء شركات التأمين، بعد أن حققت أسعار أسهم 10 شركات ارتفاعات تتجاوز 3% خلال الأسبوع الماضي، ما دفع القطاع لوصافة السوق من حيث الأداء.

“ميدغلف للتأمين” كانت على رأس قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 22% خلال الأسبوع الماضي وحده، بينما وصل سهم“الإعادة السعودية” إلى مستوى قياسي جديد بعد ارتفاعه 19% خلال الأسبوع.

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