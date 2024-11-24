ترودو يندد باحتجاجات خلال اجتماعات الناتو في مونتريال

MENAFN - Palestine News ) مونتريال / PNN - ندد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس السبت بما وصفها "أعمال عنف ومعاداة للسامية" التي قام بها محتجون مناهضون لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ومؤيدون لفلسطين وسط مدينة مونتريال أول أمس الجمعة، وذلك في وقت يحضر فيه مندوبو الحلف اجتماعات سنوية.

وقال ترودو في منشور على منصة إكس "ما رأيناه في شوارع مونتريال كان مروعا. يجب التنديد بالأفعال المعادية للسامية والترهيب والعنف أينما رأيناها"، في حين يجتمع نحو 300 مندوب من الدول الأعضاء في والدول الشريكة معه في مونتريال من 22 إلى 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت وسائل إعلام كندية أن المحتجين أحرقوا دمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأشعلوا قنابل دخان.

وقالت شرطة مونتريال إن مجموعتين احتجاجيتين اندمجتا في مسيرة واحدة، وبدأ بعض المشاركين في إلقاء قنابل دخان ومقذوفات معدنية على أفراد الشرطة الذين كانوا يعملون على تأمين الاحتجاجات، وفق تعبيرها.

وأضافت أن المحتجين أضرموا النيران في سيارتين وحطموا نوافذ في أثناء تفريق مسيرتهم.

واستخدمت الشرطة الغاز المدمع والهراوات لتفريق المحتجين، وألقت القبض على 3 منهم بتهم الاعتداء على أفراد الشرطة وعرقلة عملهم.

يذكر أن مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين ومنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة اندلعت في كافة أنحاء كندا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.