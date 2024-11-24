الأردن يعلق على حادث إطلاق النار قرب السفارة الإسرائيلية

MENAFN - Palestine News ) عمّان / PNN - قالت الحكومة الأردنية اليوم الأحد إن حادثة إطلاق النار التي جرت في وقت سابق اليوم بمنطقة الرابية قرب السفارة الإسرائيلية "تعد اعتداء إرهابيا" على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها.

وفي أول تعليق رسمي على الحادثة، قال الاتصال الحكومي محمد المومني إن "المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن سيقابل بحزم"، بعد إصابة 3 من رجال الأمن إثر إطلاق شخص النار عليهم قبل مقتله بمحيط السفارة الإسرائيلية في عمّان.

وأضاف أن الاعتداء نفذه شخص وصفه بالخارج عن القانون ومن أصحاب السجلات الإجرامية التي لها علاقة بالمخدرات، مؤكدا أن التحقيقات لا تزال مستمرة، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

كما شدد على أن "قوة الأردن واستقراره هي الأساس الصلب لإسناد قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية"، وفق تعبيره.

وفجر اليوم الأحد، أعلن الأمن العام الأردني مقتل شخص أطلق النار على رجال الأمن وأصاب 3 منهم في محيط السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمّان.

وأوضح الأمن العام الأردني أن شخصا أطلق النار على دورية في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

وبيّن أنه جرى مطاردته ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، التي طبقت بدورها قواعد الاشتباك، مما أسفر عن مقتل الجاني الذي لم تحدد هويته.

وسبق أن شهد محيط السفارة الإسرائيل في الأردن مظاهرات شعبية غاضبة على خلفية العدوان الذي يشنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.