الاحتلال يداهم عدة بلدات في محافظة الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
)
الخليل / PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدة بلدات في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية لـلوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية الطبقة جنوب الخليل وفرضت إغلاقا على الطرق المؤدية إليها. كما داهمت قوات الاحتلال بلدات يطا والسموع جنوبا، وحلحول شمالا، وإذنا غربا، وبني نعيم شرقا، وعدة أحياء في مدينة الخليل، وفتشت عدة منازل خلال المداهمات وعبثت بمحتوياتها.
كما شددت قوات الاحتلال من إغلاقها لمداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل ومداخل مدينة الخليل بالبوابات الحديدية، وشددت من إجراءاتها في البلدة القديمة وعلى الحواجز العسكرية، وأعاقت وصول طلاب مدرسة قرطبة في تل الرميدة وسط الخليل قبل السماح لهم بالمرور.
MENAFN24112024000205011050ID1108919582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.