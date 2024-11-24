الاحتلال يغلق حاجز جبع العسكري شمال القدس

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز جبع العسكري، الذي يفصل بلدتي الرام وجبع، ويعتبر المدخل الرئيسي لمحافظتي رام الله والبيرة والقدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية التي وضعتها على الحاجز، ومنعت المركبات من الدخول عبرها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في الرام، ومخيم قلنديا، وكفر عقب.

وتتعمد قوات الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة إغلاق حاجز جبع صباحا، حيث تعمل على تسهيل مرور المستعمرين عبر شارع (60) الاستعماري إلى مدينة القدس، بينما تعيق تنقل المواطنين.

وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، دون أن يبلغ عن اعتقالات، أو مواجهات.