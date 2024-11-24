الاحتلال يغلق حاجز جبع العسكري شمال القدس

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز جبع العسكري، الذي يفصل بلدتي الرام وجبع، ويعتبر المدخل الرئيسي لمحافظتي رام الله والبيرة والقدس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية التي وضعتها على الحاجز، ومنعت المركبات من الدخول عبرها، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة في الرام، ومخيم قلنديا، وكفر عقب.
وتتعمد قوات الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة إغلاق حاجز جبع صباحا، حيث تعمل على تسهيل مرور المستعمرين عبر شارع (60) الاستعماري إلى مدينة القدس، بينما تعيق تنقل المواطنين.
وفي سياق منفصل، اقتحمت قوات الاحتلال حي البستان ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك، دون أن يبلغ عن اعتقالات، أو مواجهات.
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