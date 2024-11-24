الاحتلال يعتقل مواطنين ويعتدي على آخر جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين اثنين، واعتدت على ثالث، وحاولت الاستيلاء على جرار زراعي بقرية توانة بمسافر يطا جنوب الخليل.

وذكر رئيس مجلس قرية توانة محمد ربعي ،أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المسن مفضي ربعي خلال مداهمة منزله بدعوى أنه قام بحراثة أرضه القريبة من مستعمرة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، وحاولت الاستيلاء على جراره الزراعي. كما اعتقلت المواطنين مصعب محمد ربعي، وموسى جمعة ربعي، بذريعة تواجدهما في الأرض.

الجدير ذكره أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها ضد المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا، واستولت على عدة جرارات زراعية، واعتدت على المزارعين ومنعتهم من العمل في أراضيهم بهدف الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستعماري.