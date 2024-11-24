الاحتلال يعتقل مواطنين ويعتدي على آخر جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مواطنين اثنين، واعتدت على ثالث، وحاولت الاستيلاء على جرار زراعي بقرية توانة بمسافر يطا جنوب الخليل.
وذكر رئيس مجلس قرية توانة محمد ربعي ،أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب على المسن مفضي ربعي خلال مداهمة منزله بدعوى أنه قام بحراثة أرضه القريبة من مستعمرة "ماعون" المقامة على أراضي المواطنين جنوب الخليل، وحاولت الاستيلاء على جراره الزراعي. كما اعتقلت المواطنين مصعب محمد ربعي، وموسى جمعة ربعي، بذريعة تواجدهما في الأرض.
الجدير ذكره أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها ضد المواطنين وممتلكاتهم بمسافر يطا، واستولت على عدة جرارات زراعية، واعتدت على المزارعين ومنعتهم من العمل في أراضيهم بهدف الاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستعماري.
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