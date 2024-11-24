خبراء إسرائيليون: قرار كاتس بشأن أوامر الاعتقال الإدارية غير قانوني ومصيره الإلغاء

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - انتقد خبراء قانونيون إسرائيليون قرار الأمن، يسرائيل كاتس، وقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد المستوطنين في الضفة الغربية مع الاستمرار في تطبيقها على الفلسطينيين في جانبي الخط الأخضر. وأكد الخبراء أن قرار كاتس غير قانوني وينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإداري، مما يجعله عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، وقد يفتح الباب أمام المزيد من مذكرات الاعتقال الدولية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين في إسرائيل، بما في ذلك كاتس نفسه.

وفي مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلي مساء أمس، الجمعة، تهرب كاتس من الإجابة صراحة عن سؤال حول شمول المواطنين العرب ضمن قراره إلغاء الاعتقالات الإدارية للإسرائيليين، غير أنه ألمح أن القرار لن يشملهم، وبرر كاتس ذلك برفضه المقارنة بين "مخربين فلسطينيين ومستوطنيين يهود"، وقال ساخرا: "سمعت أنهم يصفون ذلك بأنه أبارتهايد"

والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، ويُحتجز المعتقلون الإداريون في مراكز اعتقال إسرائيلية دون تقديم لوائح اتهام ضدهم، ويُصنّف الإجراء على أنه "اعتقال وقائي لأسباب أمنية". وحاليًا، يُحتجز ثمانية معتقلين إداريين يهود بموجب أوامر إدارية، مقارنة بـ3,443 فلسطينيًا كانوا قيد الاعتقال الإداري في إسرائيل حتى الأول من تشرين الأول/ نوفمبر من بينهم 40 معتقلاً إداريًا فلسطينيًا يحملون الجنسية أو الإقامة الإسرائيلية من مناطق الـ48 أو من مدينة القدس المحتلة.

وأشار ثلاثة خبراء في القانون تحدثوا لصحيفة "هآرتس" إلى أن السياسة التي يتبناها كاتس تمييزية بطبيعتها. وذكر البروفيسور باراك مدينا، أستاذ القانون الدستوري بالجامعة العبرية، أن الاعتقال الإداري هو إجراء وقائي يهدف إلى منع شخص يخطط لارتكاب أعمال عنف من تنفيذ مخططاته، ويجب أن يعتمد على تقييم فردي لخطر هذا الشخص، لا على أساس انتمائه العرقي أو الديني.

وأوضح مدينا أن قرار كاتس الذي ينص على عدم تطبيق الاعتقالات الإدارية "بأي حالة تخص يهوديًا، حتى في ظل غياب أي وسيلة قانونية أخرى لمنع الخطر"، يعبر عن سياسة تمييزية بشكل صريح. وأضاف أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إلغاء جميع الاعتقالات الإدارية، بما في ذلك ضد الفلسطينيين، نظرًا لأن القرار يظهر وجود دوافع غير قانونية في استخدام هذه السلطة.

وشدد مدينا على أن التبرير الذي قدمه كاتس لقراره، الذي ادعى أنه اتخقه لأن المستوطنين يتعرضون "لتهديدات إرهابية فلسطينية"، يعزز عدم شرعية هذه الخطوة. وأفاد الخبير القانوني بأن "ذلك يعني ضمنا أنه وفقا لموقف وزير الأمن، يجب على الحكومة الامتناع عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة لها لحماية حياة الفلسطينيين في المناطق، كما هي ملزمة بموجب القانون الدولي".

من جانبه، وصف المحامي ميخائيل سفاراد، المستشار القانوني لمنظمة "يش دين" الحقوقية، القرار بأنه "إجراء عنصري يكرس التمييز والفصل العنصري لصالح اليهود فقط". واعتبر أن استخدام الاعتقال الإداري أداة قانونية قمعية يجب التوقف عنها تجاه الجميع، مضيفًا أن القرار يمثل ذروة جديدة في تطبيق أيديولوجية التفوق اليهودي.

وقال سفاراد إن قرار كاتس يعبر عن "إجراء عنصري من الدرجة الأولى إذ يعلن بلا خجل عن سياسة تمييزية لصالح أولئك الذين تكون أمهاتهم يهوديات". وشدد على أن الاعتقال الإداري يُعد "إجراءً قانونيًا مشينًا ويجب التوقف عن استخدامه ضد أي شخص. القرار الذي ينص على إلغاء استخدام هذه الأداة القمعية في حالة اليهود يمثل ذروة جديدة في تطبيق أيديولوجية التفوق اليهودي من قبل الحكومة".

ولفت سفاراد إلى أن القرار الجديد ينضم إلى السياسة التمييزية السارية بالفعل في حدود الضفة الغربية، والتي تتجلى في الفجوة الكبيرة بين أعداد المعتقلين الإداريين وفي حقيقة أن القانون الجنائي الذي يُطبق على المستوطنين يختلف عن القانون الذي يُطبق على الفلسطينيين.

وأوضح سفاراد أنه إلى جانب كونها عنصرية، فإن السياسة الجديدة غير قانونية أيضًا من حيث قواعد القانون الإداري. "يُفترض أن يكون الاعتقال الإداري نتيجة لتقدير فردي يتم بناءً على الخطر الذي يشكله شخص معين. لذلك، فإن سياسة تحدد بشكل شامل استخدامه أو عدم استخدامه بناءً على معيار هوياتي تعيق التقدير وتدخل اعتبارات أجنبية في القرار".

وأضاف: "إذا ظل قضاة المحكمة العليا ملتزمين بالمبادئ القانونية التي تم تطويرها في الأحكام القضائية على مر العصور، سواء فيما يتعلق بحظر التمييز أو حظر تقييد التقدير، فسيتم إلغاء السياسة التي أعلن عنها كاتس".

وأكد الخبراء أن السياسة الجديدة لا تتماشى مع المبادئ القانونية، حيث يفترض أن يعتمد الاعتقال الإداري على اعتبارات فردية، وليس على الهوية العرقية. وأشاروا إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية قد أيدت في السابق سياسات إنفاذ تمييزية بين اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية، مثل سياسة هدم المنازل، إلا أن هذه الحجج لا تنطبق على الاعتقالات الإدارية التي تهدف للوقاية وليس الردع.

وسبق أن أيدت المحكمة العليا الإسرائيلية سياسة الفصل العنصري في تطبيق القانون بين اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية. حيث رُفضت الالتماسات التي طالبت بوقف سياسة هدم منازل منفذي العمليات - التي بموجبها تهدم إسرائيل منازل الفلسطينيين الذين أدينوا بجرائم تتعلق بـ"الإرهاب"، لكنها تمتنع تمامًا عن هدم منازل اليهود الذين أدينوا بجرائم مماثلة.

وقال مدينا: "فضت المحكمة التماسات ضد هذه السياسة التمييزية استنادًا إلى الادعاء بأن هدم المنازل ليس عقوبة، بل وسيلة لردع الآخرين عن ارتكاب أعمال إرهابية، وبالنسبة لليهود هناك مستوى كافٍ من الردع لأن المجتمع الذي يعيش فيه المهاجم لا يشجع الإرهاب".

واستدرك قائلا: "برأيي، هذا ادعاء يفتقر إلى الصلاحية، ولكنه في كل الأحوال غير مقبول في السياق الحالي، لأن الاعتقال الإداري ليس وسيلة للردع، بل لمنع وقوع عمل إرهابي، وفي هذا الشأن، يجب أن يعتمد القرار على الخصائص الشخصية للفرد، دون النظر إلى المجتمع الذي يعيش فيه".

على الصعيد الدولي، حذر الدكتور إلياف ليبليخ، أستاذ القانون الدولي بجامعة تل أبيب، من تداعيات هذا القرار، مشيرًا إلى أنه يشكل انتهاكًا للقانون الدولي الذي يحظر التمييز في استخدام التدابير الأمنية. وأضاف أن هذه السياسة قد تؤدي إلى تحفيز المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال إضافية ضد مسؤولين أمنيين وسياسيين إسرائيليين، وربما فرض عقوبات دولية على إسرائيل.

وقال ليبليخ إن "هناك تصريحًا واضحًا من الوزير بأن الإجراءات الأمنية في الأراضي (المحتلة) ستُنفذ بناءً على الانتماء العرقي، وليس على أساس اعتبارات أمنية ذات صلة. هذا تصريح يتناقض مع الالتزام المنصوص عليه في القانون الدولي بعدم التمييز في تطبيق مثل هذه الإجراءات. مثل هذا القرار قد يدفع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى إصدار أوامر اعتقال إضافية بسبب جرائم مختلفة - بما في ذلك ضد كاتس نفسه - وكذلك يؤدي إلى فرض عقوبات أمنية على إسرائيل".