الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 5 قرى جنوب لبنان تمهيداً لقصفها

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، المواطنين في 5 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فوراً والتوجّه إلى شمال نهر الأولي.
وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، إن "انذار الإخلاء موجّه إلى سكان قرى زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأرنون ويحمر والقصيبة في جنوب لبنان".
وأضاف أدرعي: "عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي”، بزعم“وجود مواقع لحزب الله في القرى".
ولم يحدد موعداً لعودة المواطنين إلى منازلهم، مكتفياً بالقول: "سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".
ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية جنوب لبنان، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات مشابهة لعشرات القرى جنوب لبنان قبل قصفها وتدميرها.
وتشهد عدة مناطق في لبنان حركة نزوح من السكان هرباً من الغارات الإسرائيلية المتواصلة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و645 شهيداً و15 ألفاً و355 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الجمعة.
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