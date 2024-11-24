الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء 5 قرى جنوب لبنان تمهيداً لقصفها

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN- أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد، المواطنين في 5 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فوراً والتوجّه إلى شمال نهر الأولي.وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، على منصة "إكس"، إن "انذار الإخلاء موجّه إلى سكان قرى زوطر الشرقية وزوطر الغربية وأرنون ويحمر والقصيبة في جنوب لبنان".وأضاف أدرعي: "عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي”، بزعم“وجود مواقع لحزب الله في القرى".ولم يحدد موعداً لعودة المواطنين إلى منازلهم، مكتفياً بالقول: "سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية جنوب لبنان، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارات مشابهة لعشرات القرى جنوب لبنان قبل قصفها وتدميرها.

وتشهد عدة مناطق في لبنان حركة نزوح من السكان هرباً من الغارات الإسرائيلية المتواصلة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان إجمالاً عن 3 آلاف و645 شهيداً و15 ألفاً و355 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق بيانات لبنانية رسمية معلنة حتى مساء الجمعة.