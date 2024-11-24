(MENAFN
) ذكرت إحدى المواقع الإخبارية العبرية يوم السبت الموافق 23نوفمبر, أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
يراقب عن كثب تصرفات وزير
الدفاع المُقال يوآف غالانت، استعدادًا لتصنيفه "منشقًا" عن حزب الليكود, وبحسب موقع "والا" الخاص، أكدت مصادر داخل الليكود أن الحزب ونتنياهو شخصيًا يراقبون سلوك غالانت في البرلمان
الإسرائيلي (الكنيست)، تحضيرًا للإعلان عن انشقاقه وقراره بعدم الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة.
كما أوضحت المصادر أنه منذ إقالة غالانت من منصبه في 5 نوفمبر، يقوم الليكود بمراقبة تصريحاته وتصرفاته في الكنيست، وخاصة تلك التي تنتقد حكومة نتنياهو, الهدف من هذه المراقبة هو جمع الأدلة التي تظهر أن غالانت يتصرف بشكل مستقل، مما قد يبرر تصنيفه كـ"منشق" ومنعه من الترشح في الانتخابات المقبلة, كما كشفت المصادر أن نتنياهو يسعى للضغط على غالانت لكي يستقيل من الكنيست، لتجنب معارضته للحكومة في المستقبل, في 5 نوفمبر، أعلن نتنياهو عن إقالة غالانت من منصب وزير الدفاع وتعيين إسرائيل كاتس بدلًا منه، بسبب خلافات بينهما بشأن إدارة الحرب في غزة وجنوب لبنان.
وأشار نتنياهو إلى وجود "أزمة ثقة" بينه وبين غالانت، مما أثر على قدرتهما في إدارة الحرب على غزة بشكل فعال, وقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية المكثفة في لبنان، بما في ذلك الغارات الجوية والتوغلات البرية منذ 23 سبتمبر، عن مقتل الآلاف وتشريد واسع النطاق, وقد أسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان عن 3,645 قتيلاً و15,355 جريحًا، بالإضافة إلى تشريد نحو 1, 4 مليون شخص، وفقًا للإحصائيات الرسمية اللبنانية.
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