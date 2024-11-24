مجموعة تدعو إلى اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق

(MENAFN
) دعت مجموعة إلى اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، متهمين إياهما بارتكاب جرائم حرب, وتم إدانة تصريحات غالانت التحريضية التي وصف فيها الفلسطينيين بـ"الحيوانات البشرية" وأعلن خلالها فرض حصار على غزة يشمل قطع الإمدادات الأساسية مثل الكهرباء والطعام والماء والدواء، باعتبارها جزءًا من استراتيجية متعمدة لتجويع السكان وإخضاعهم، إما من خلال الأسلحة الإسرائيلية والأمريكية أو عبر الجوع والعطش.
كما أدانت المجموعة أفعال الاحتلال الإسرائيلي بوصفها من أبشع وأفظع الجرائم، معادلةً إياها بالتطهير العرقي ومحاولة محو القضية الفلسطينية، بما في ذلك الجهود القسرية لنقل الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء, وأعربت المجموعة عن دعمها للتهم الموجهة للمجرمين الحرب من قبل المحكمة، ومنها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية واستخدام التجويع كسلاح حرب، مؤكدةً أن أفعال إسرائيل تعد تطهيرًا عرقيًا.
وبالإضافة إلى ذلك، دعت المجموعة المحكمة إلى توسيع نطاق التهم لتشمل الأحداث من مايو إلى نوفمبر، مثل الهجمات الصهيونية على لبنان، وقتل آلاف المدنيين اللبنانيين، واغتيال قادة المقاومة، وتزايد العدوان الإسرائيلي على سوريا واليمن والعراق, وطالبت الدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث، فضلاً عن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بالوقوف إلى جانب المحكمة ومعارضة الدول التي تعارض قراراتها في سعيها لتحقيق العدالة وإنهاء العدوان.
MENAFN24112024000045015687ID1108919264
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.