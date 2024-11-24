العاصفة بيرت تتسبب في تعطيلات كبيرة في أيرلندا والمملكة المتحدة

(MENAFN
) تسببت العاصفة بيرت في تعطيلات كبيرة في أيرلندا والمملكة المتحدة يوم السبت الموافق 23نوفمبر، حيث تركت عشرات الآلاف بدون كهرباء في أيرلندا وأدت إلى تأخيرات في السفر في بريطانيا, ووصفت هيئة الأرصاد العاصفة بأنها "حدث متعدد المخاطر"، مما أثر بشكل كبير على المنازل والشركات والمزارع والبنية التحتية.
وفي المملكة المتحدة، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من الرياح والثلوج والجليد والأمطار عبر مناطق واسعة، مع تغطية بعض الطرق بالثلوج, وفي مقاطعة دونيجال في أيرلندا، وصلت مياه الفيضانات إلى قمم السيارات, وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في الهيئة، جايسون كيلي، إن العاصفة ستستمر في جلب الطقس القاسي، خاصة في شمال إنجلترا واسكتلندا وويلز الشمالية، مع احتمال تساقط الثلوج بكثافة في المناطق الجبلية.
كذلك أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الأيرلندية تحذيرًا "أحمر" لمقاطعات كورك وغيلواي بسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات كبيرة وجعلت العديد من الطرق غير سالكة, تأثرت حوالي 60,000 منزل ومزرعة وشركة بانقطاع الكهرباء، خاصة في الغرب والشمال الغربي، مع استمرار عمل الفرق لإعادة التيار الكهربائي في حين أن الانقطاعات الإضافية قد تكون محتملة, وفي بريطانيا، تم تعطيل عدة خدمات قطارات، بما في ذلك خطوط شهيرة مثل إنفيرنيس-إلجين وأبردين-إنفيرنيس، بسبب تأثير العاصفة, تواصل السلطات متابعة الوضع مع تحذيرات من مزيد من الفيضانات وانقطاع الكهرباء المحتمل.
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