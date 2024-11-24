محكمة تركية تقضي بالحكم على كمال كوركماز بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة

(MENAFN
) قضت محكمة تركية بالحكم على كمال كوركماز بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة بعد أن أدين بتوجيه هجوم حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة غوزلباهجه في مدينة إزمير، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة عمال سوريين, وقع الحادث المأساوي في نوفمبر 2021، وأسفر عن وفاة أحمد العلي (21 عامًا) و مامون النبهان (23 عامًا) ومحمد البيش (17 عامًا)، مما دفع منظمات حقوق الإنسان إلى المطالبة بالعدالة.
كما نشب الحريق في غرفة كان يقيم فيها العمال في مصنع للخرسانة، وأدى إلى إصابتهم بحروق شديدة, توفي اثنان من العمال بعد يومين من الحادث، بينما توفي الثالث بعد أسبوع, تم اعتقال كوركماز بعد أسبوعين من الحريق واعترف أثناء التحقيقات بإشعال النار باستخدام البنزين.
وفي مارس، تم إدانته بتهمة "القتل العمد" وحُكم عليه بثلاثة أحكام بالسجن مدى الحياة، بالإضافة إلى حكم آخر لمدة 18 شهرًا بتهمة "إتلاف الممتلكات", أكدت محكمة الاستئناف الحكم، رافضة اعتراضات الدفاع ومؤكدة عدم وجود تعارضات قانونية في القضية, وكان الادعاء قد طلب في وقت سابق إصدار حكم بالسجن مدى الحياة لكل ضحية على حدة، مشيرًا إلى الطبيعة المدبرة للجريمة وتصرفات كوركماز المتعمدة في تنفيذ الهجوم.
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