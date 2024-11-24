نائبة رئيس الفلبين تدلي بتصريح صادم علني

(MENAFN
) في يوم السبت الموافق 23نوفمبر، أدلت نائبة رئيس الفلبين سارة دوتيرتي بتصريح صادم علني، كشفت فيه أنها تنسق مع قاتل مأجور لقتل الرئيس فرديناند ماركوس، وزوجته، ورئيس مجلس النواب، إذا تم قتلها هي, وأكدت أن تصريحاتها ليست مزاحًا بل تهديدًا جديًا.
كما ردًا على ذلك، أكد لوكاس بيرسامين، سكرتير الرئيس ماركوس، وجود "تهديد قائم" على سلامة الرئيس وأشار إلى أنه تم إحالة الأمر إلى قوات الحرس الرئاسي لاتخاذ إجراءات فورية, ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما هي التدابير التي ستتخذ ضد نائبة الرئيس, وأصدر بيان حكومي
لاحق أشار إلى أن تصريح دوتيرتي، الذي قالت فيه إنها قد رتبت لاغتيال ماركوس وحلفائه في حال حدوث مؤامرة ضدها، تم إحالته إلى قيادة الأمن الرئاسي للرد الفوري, وأكد البيان على خطورة التهديد، مع تسليط الضوء على طبيعته العامة والواضحة.
وعلى الرغم من أن دوتيرتي وماركوس خاضا الانتخابات الرئاسية عام 2022 معًا على أساس الوحدة الوطنية، إلا أن علاقتهما تدهورت بسبب الخلافات، خاصة بشأن وجهات نظرهما المختلفة تجاه تصرفات الصين في بحر الصين الجنوبي, استقالت دوتيرتي من حكومة ماركوس في يونيو، حيث كانت تشغل منصب وزيرة التعليم وتقود العمليات المضادة للتمرد, وبعد معارضة والدها الصريحة لماركوس، أصبحت دوتيرتي منتقدة شديدة للرئيس، متهمة إياه وزوجته ورئيس مجلس النواب مارتن روموالديز بالفساد وعدم الكفاءة واستهداف العائلة الدوتيرتية سياسيًا وأنصارها.
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