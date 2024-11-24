زعيم حزب الاتحاد الرومانيين (آي يو آر) اليميني المتطرف يظهر كأحد أبرز المرشحين

(MENAFN
) مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في رومانيا، يظهر جورج سيميون، زعيم حزب الاتحاد الرومانيين(آي يو آر), اليميني المتطرف، كأحد أبرز المرشحين, سيميون، البالغ من العمر 38 عامًا، عبر عن رغبته في إعادة تشكيل السياسة الأوروبية، مشيرًا إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني كأهم المصادر التي يستلهم منها أفكاره, يصف حزبه بأنه "حزب ترامبي" ويعجب بميلوني لاستعادة الأمل في المشروع الأوروبي، متوقعًا أن تشهد أوروبا قريبًا حركة مشابهة لما حققته ميلوني.
كما يشارك سيميون مع ميلوني في القيم المحافظة التي تركز على الإصلاح الداخلي بدلاً من المعارضة المباشرة للاتحاد الأوروبي، فإنه يميز نفسه عن ميلوني بالتعهد بتحدي القوانين الأوروبية التي يراها ضارة برومانيا, هذا النهج يربطه أكثر بشخصيات مثل فيكتور أوربان من المجر وروبرت فيكو من سلوفاكيا, ومع بدء الانتخابات يوم الأحد، تواجه رومانيا تحديات اقتصادية، بما في ذلك العجز المالي المتزايد وآثار الحرب الروسية في أوكرانيا التي تزايدت ضغوطها على الأمن القومي, قد يؤدي فوز سيميون إلى تحول سياسي نحو اليمين في رومانيا، مما قد يؤثر على الاتحاد الأوروبي بشكل أوسع.
في حين حزب الاتحاد الرومانيين(آي يو آر), اكتسب شعبية خلال جائحة كورونا، خاصة بسبب مواقفه المناهضة للقاحات ومواقفه المثيرة للجدل، مثل التقليل من أهمية تعليم الهولوكوست في المدارس الرومانية, على الرغم من هذه الجدل، فإن الحزب يستفيد من الاتجاه الأوروبي العام نحو السياسات اليمينية, يدعم سيميون الانضمام الكامل لرومانيا إلى منطقة شنغن، وزيادة الإنتاج الصناعي داخل الاتحاد الأوروبي، والدعوة إلى انتخاب تنفيذي أوروبي, ومع ذلك، فقد صرح بأنه سيرفض القوانين الأوروبية إذا كانت تهدد مصالح رومانيا، وهو موقف يشبه موقف أوربان وفيكو, وعلى الصعيد الدولي، اتخذ سيميون موقفًا حذرًا بشأن الحرب في أوكرانيا, بينما أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوصفه "مجرم حرب"، فقد وعد بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا ويسعى إلى التوصل إلى اتفاق سريع للسلام، حتى وإن تطلب ذلك تقديم تنازلات إقليمية لروسيا, هذه الآراء أدت إلى اتهامات بعقد اجتماعات مع جواسيس روس، وهو ما نفاه سيميون بشكل قاطع, علاوة على ذلك، حظرت الحكومة الأوكرانية دخوله إلى البلاد بسبب دعمه لإيديولوجية موحدة تشمل مولدوفا وأجزاء من أوكرانيا.
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