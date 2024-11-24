الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار متفرقة مساء

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم الأحد، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائماً جزئياً الى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة خاصة المناطق الجبلية، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاثنين: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في باقي المناطق، ويطرأ انخفاض حاد على درجات الحرارة لتصبح ادنى من معدلها العام بحوالي 10 درجات مئوية، ويتوقع سقوط امطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وشديد البرودة في المناطق الجبلية باردا في باقي المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحوالي 8 درجات مئوية، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

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الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً وباردا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها العام بحوالي 5 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج

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وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين يومي الاحد والاثنين من خطر الانخفاض الحاد في درجات الحرارة خاصة يوم الاثنين، وشدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.