تعاون مثمر بين الهلال للتكنولوجيا و IBM ومايندوير لتحقيق المستقبل المستدام

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
استضافت شركة الهلال للتكنولوجيا، بالتعاون مع شركتي IBM ومايندوير، فعالية ناجحة تحت عنوان «نحو مستقبل مستدام»، وذلك في فندق ويندام جراند في المنامة. وقد جذبت الفعالية مجموعة متنوعة من الزوار من مختلف القطاعات، بما في ذلك البنوك، والمؤسسات التعليمية، والفنادق، وشركات الطيران، وقطاعات التصنيع، وشركات صناعة الكيماويات، وغيرهم الكثير.
وقد افتتح السيد جبران عبدالرحمن هذا الحدث المهم بكلمة افتتاحية رحب فيها بالحاضرين، وألقى الضوء على مسيرة شركة الهلال للتكنولوجيا منذ بداياتها حتى تحولها إلى قوة رائدة قادرة على توفير الحلول التكنولوجية المتطورة. وأكد السيد جبران التزام الشركة بتعزيز الاستدامة من خلال إطلاق الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز الاستفادة من الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، وخلق تأثير دائم على أجيال المستقبل.
وباعتبارها الشريك الفضي لشركة IBM ، استعرضت شركة الهلال للتكنولوجيا خبراتها الواسعة في توفير حلول IBM . وقد تضمنت الفعالية عقد عدة جلسات نقاشية أدارها خبراء الصناعة:
كلاوس أوردر، رئيس المبيعات التكنولوجية العالمية لبرمجيات الاستدامة في شركة IBM .
اسلي إيرباس، رئيسة مبيعات برمجيات الاستدامة في IBM .
جيمس بيرن، مهندس أول الحلول، برمجيات الاستدامة في IBM .
بالإضافة إلى ذلك، استعرض ديباك ماجر، مدير أول برمجيات المؤسسات في شركة الهلال للتكنولوجيا إمكانيات الشركة وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء باستخدام حلول الاستدامة من IBM مثل IBM Maxima ، أو IBM Envizi ، أو IBM Tririga بهدف تعزيز عملية تحول الشركات لتحقيق المستقبل المستدام.
تحول الشركات إلى تحقيق المستقبل المستدام
ساهمت هذه الفعالية في توفير منصة مثالية أتاحت للحاضرين التعرف على كيفية الاستفادة من التكنولوجيات المبتكرة في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية. ومن خلال الاعتماد على حلول برمجيات الاستدامة الرائدة من IBM ، يمكن للشركات تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، والحد من التأثير البيئي، والمساهمة الفعالة في بناء مستقبل أكثر اخضرارًا.
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