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تعاون مثمر بين الهلال للتكنولوجيا و IBM ومايندوير لتحقيق المستقبل المستدام

11/23/2024 11:33:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

استضافت‭ ‬شركة‭ ‬الهلال‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركتي‭ ‬ IBM ‭ ‬ومايندوير،‭ ‬فعالية‭ ‬ناجحة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬مستدام‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬ويندام‭ ‬جراند‭ ‬في‭ ‬المنامة‭. ‬وقد‭ ‬جذبت‭ ‬الفعالية‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البنوك،‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التعليمية،‭ ‬والفنادق،‭ ‬وشركات‭ ‬الطيران،‭ ‬وقطاعات‭ ‬التصنيع،‭ ‬وشركات‭ ‬صناعة‭ ‬الكيماويات،‭ ‬وغيرهم‭ ‬الكثير‭.‬

وقد‭ ‬افتتح‭ ‬السيد‭ ‬جبران‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬المهم‭ ‬بكلمة‭ ‬افتتاحية‭ ‬رحب‭ ‬فيها‭ ‬بالحاضرين،‭ ‬وألقى‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مسيرة‭ ‬شركة‭ ‬الهلال‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬منذ‭ ‬بداياتها‭ ‬حتى‭ ‬تحولها‭ ‬إلى‭ ‬قوة‭ ‬رائدة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الحلول‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتطورة‭. ‬وأكد‭ ‬السيد‭ ‬جبران‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بتعزيز‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الموارد،‭ ‬وخفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬وخلق‭ ‬تأثير‭ ‬دائم‭ ‬على‭ ‬أجيال‭ ‬المستقبل‭.‬‮

وباعتبارها‭ ‬الشريك‭ ‬الفضي‭ ‬لشركة‭ ‬ IBM ،‭ ‬استعرضت‭ ‬شركة‭ ‬الهلال‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬خبراتها‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬ IBM ‭. ‬وقد‭ ‬تضمنت‭ ‬الفعالية‭ ‬عقد‭ ‬عدة‭ ‬جلسات‭ ‬نقاشية‭ ‬أدارها‭ ‬خبراء‭ ‬الصناعة‭:‬‮

كلاوس‭ ‬أوردر،‭ ‬رئيس‭ ‬المبيعات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬العالمية‭ ‬لبرمجيات‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ IBM ‭.‬‮

اسلي‭ ‬إيرباس،‭ ‬رئيسة‭ ‬مبيعات‭ ‬برمجيات‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬ IBM ‭.‬

جيمس‭ ‬بيرن،‭ ‬مهندس‭ ‬أول‭ ‬الحلول،‭ ‬برمجيات‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬ IBM ‭.‬‮

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬استعرض‭ ‬ديباك‭ ‬ماجر،‭ ‬مدير‭ ‬أول‭ ‬برمجيات‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬الهلال‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬إمكانيات‭ ‬الشركة‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬العملاء‭ ‬باستخدام‭ ‬حلول‭ ‬الاستدامة‭ ‬من‭ ‬ IBM ‭ ‬مثل IBM ‭ ‬ Maxima ،‭ ‬أو‭ ‬ IBM ‭ ‬ Envizi ،‭ ‬أو‭ ‬ IBM ‭ ‬ Tririga ‭ ‬بهدف‭ ‬تعزيز‭ ‬عملية‭ ‬تحول‭ ‬الشركات‭ ‬لتحقيق‭ ‬المستقبل‭ ‬المستدام‭.‬‮

تحول‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬المستقبل‭ ‬المستدام

ساهمت‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬مثالية‭ ‬أتاحت‭ ‬للحاضرين‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭ ‬البيئية‭ ‬والاقتصادية‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬حلول‭ ‬برمجيات‭ ‬الاستدامة‭ ‬الرائدة‭ ‬من‭ ‬ IBM ،‭ ‬يمكن‭ ‬للشركات‭ ‬تعزيز‭ ‬الكفاءة‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬الموارد،‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬التأثير‭ ‬البيئي،‭ ‬والمساهمة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬أكثر‭ ‬اخضرارًا‭.‬‮

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شركة‭ ‬الهلال‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬شريكك‭ ‬الموثوق‭ ‬لحلول‭ ‬ IBM ‭. ‬اتصل‭ ‬بنا‭ ‬اليوم‭ ‬عبر‭ ‬ consult@hilal ‭-‬ technology ‭.‬ com ‭ ‬لبحث‭ ‬احتياجاتك‭ ‬الخاصة‭ ‬وبدء‭ ‬رحلتك‭ ‬نحو‭ ‬الاستدامة‭.‬‮

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