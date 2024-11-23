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الليث يفقد الساطي بالديربي

11/23/2024 11:28:36 PM
(MENAFN- Al Watan) بات مهاجم الشباب، المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهددا بالغياب عن مواجهة الهلال السبت المقبل، لحساب الجولة الـ12 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد غيابه عن مواجهة الأخدود أول من أمس، نظرا للإصابة التي شخصت بأنها تمزق في عضلة الفخذ.
وبينت مصادر أن هناك شكوكا حول إمكانية لحاق حمد الله بالديربي.

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