الليث يفقد الساطي بالديربي
التاريخ
11/23/2024 11:28:36 PM
(MENAFN
- Al Watan)
بات مهاجم الشباب، المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهددا بالغياب عن مواجهة الهلال السبت المقبل، لحساب الجولة الـ12 لدوري روشن السعودي للمحترفين، بعد غيابه عن مواجهة الأخدود أول من أمس، نظرا للإصابة التي شخصت بأنها تمزق في عضلة الفخذ.
وبينت مصادر أن هناك شكوكا حول إمكانية لحاق حمد الله بالديربي.
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