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تنافس شبابي يبرز هوية جازان الثقافية

11/23/2024 11:26:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تحول موسم شتاء جازان إلى ساحة تنافسية للشباب والفتيات، لإبراز الهوية الثقافية للمنطقة، وإثراء وتطوير الفنون التقليدية، بينما تصدرت السيدات في صناعة الحرفيات، التي فاقت مشاركة حرفيات الشباب، في وقت اختتم به ((باص الحرفي)) فعالياته المنفذة، التي استمرت 3 أيام، وسط إقبال كبير من الزوار والمواطنين.
7 أركان
رصدت ((الوطن)) الأجواء الثقافية في جازان، وتنافس الفتيات والشباب في صناعة الحرفيات. وقد اشتملت الأركان المنفذة على 7 أركان، ممثلة في: 3 عروض حية للأخشاب والفخار والأحجار، وورشتي عمل لصناعة الجلود والخوص، والفن الأدائي لرقصة العزاوي، إلى جانب الفعاليات التفاعلية والفنون المجتمعية، وإبراز 12 تخصصا في الفنون التقليدية التي تتمثل في فنون: السدو، والأعمال المعدنية، وتقنيات البناء، والمحافظة على التراث، والخزف، والتجليد، والأعمال الخشبية، وأعمال الحجارة، والخط العربي، والتطريز والمنسوجات، والخوص، وتصميم الأداء الحركي.
جهة رائدة
يعد المعهد الملكي للفنون التقليديّة (وِرث) جهة رائدة لإبراز الهوية الوطنية، وإثراء الفنون التقليدية السعودية محليًا وعالميًا، والترويج لها، وتقدير الكنوز الحية، والمتميزين وذوي الريادة في مجالات الفنون التقليدية، للإسهام في الحفاظ على أصولها، ودعم القدرات الوطنية، وتشجيع المهتمين على تعلمها وإتقانها وتطويرها، ليبقى مستقبل الفنون الإبداعي حيويًا ومُحتفى به.
تراث أصيل
أكد المشاركون اهتمامهم بالفنون الثقافية الأصيلة، التي تبرز هوية المملكة، مشيرين إلى أنها ستبقى صامدة إلى الأبد وتتوارثها الأجيال، ومشيدين بموسم شتاء جازان الذي أتاح لهم فرصة المشاركة، والتعريف بالفنون الجميلة.

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