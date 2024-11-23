فيتش سوليوشنز تتوقع تراجع عجز الحساب الجارى لمصر إلى 4.8% من الناتج

توقعت شركة الأبحاث“فيتش سوليوشنز”، أن يتقلص عجز الحساب الجاري لمصر من 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الماضية إلى 4.8% فى السنة المالية الحالية، مدفوعًا بتعافٍ كبير في تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وقالت إن هذا التحسن سيخفي خلفه اتساع العجز التجاري وتراجع إيرادات قناة السويس، لكنها قدرت أنه في السنة المالية 2025-2026 سيتقلص العجز بشكل أكبر إلى 3.8% بسبب تعافي إيرادات القناة، بما يتماشى مع رؤيتهم بأن النزاعات في منطقة المشرق وتعطل الملاحة في البحر الأحمر سيتم حلهما بحلول ذلك الوقت.

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أوضحت أن استمرار نمو تحويلات المصريين بالخارج فى العام المالى المقبل سيسهم فى خفض عجز الحساب الجارى، وإن كانت زيادة التحويلات ستكون أكثر تواضعًا مقارنة بالسنة المالية 2024-2025.

وقالت إنه على مدار العامين المقبلين، سيكون على مصر سداد نحو 15 مليار دولار سنويًا من الديون، والتي سيتم سدادها من خلال مزيج من إصدارات الديون والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقالت إنه مع ذلك، تظل المخاطر المتعلقة بتوقعاتهم منحازة نحو اتساع عجز الحساب الجاري إذا لم تشهد الصادرات غير النفطية النمو المتوقع أو إذا ارتفعت فاتورة الواردات بمعدل أسرع.

وقال إن انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة قد يؤدي إلى تقليص الاحتياطيات الأجنبية، خاصة وأن الاستثمار في المحافظ المالية، الذي يمثل حوالي 80% من الاحتياطيات، لايزال مصدر غير موثوق للتمويل.

وقالت إن انخفاض العجز العام المالى الحالى مدعوم بترجيحها وصول تحويلات المصريين بالخارج إلى 28.7 مليار دولار من نحو 21.9 مليار دولار العام المالى الماضى.

وأشارت إلى أن التحويلات حيث ارتفعت من 5 مليارات دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2023-2024 إلى 7.5 مليار دولار في الربع الرابع من نفس السنة، وهو أعلى مستوى منذ الربع الرابع من السنة المالية 2021-2022.

وتوقعت أن تستمر تدفقات التحويلات في الارتفاع، خاصة وأن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تستضيف جزءًا كبيرًا من المصريين، ستشهد انتعاشًا في النمو من 1.4% في عام 2024 إلى 4.2% في عام 2025.

وفي الوقت نفسه، توقعت أن يتسع العجز في الميزان التجاري السلعي بشكل طفيف من 39.6 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023-2024 إلى 40.2 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

وقالت إن الصادرات غير النفطية ستسفيد من مكاسب التنافسية وتعافي قطاع التصنيع بعد عدة أرباع من الانكماش، وأشارت إلى أن بيانات ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 أظهرت بالفعل ارتفاعًا في الصادرات نتيجة زيادة الصادرات غير النفطية.

وقالت إن ارتفاع الواردات سيحد من الأثر الإيجابى لانتعاش التصدير، فى ظل ارتفاع الواردات البترولية فى ظل الإنتاج المنخفض وأيضًا الزيادة المتوقعة فى الواردات غير البترولية بعد إزالة القيود.

لكنها أشارت إلى أن الزيادة فى الواردات ستكون محدودة فى ظل أن انخفاض أسعار الطاقة وضعف الطلب المحلي سيحدان من ارتفاع الواردات إلى 5% فقط فى حين من المتوقع أن تنمو الصادرات 9%.

ورجحت“فيتش سوليوشنز” أن يتقلص الفائض في الميزان التجاري الخدمي من 14.3 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 إلى 12.6 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، فى ظل فقدان نحو 500 مليون دولار شهريًا من إيرادات قناة السويس، حيث بلغت إيرادات النصف الثاني من السنة المالية 2023-2024 حوالي 1.8 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 4.8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من نفس السنة.

وتوقعت استمرار هذا الاتجاه خلال معظم السنة المالية 2024-2025، مما يؤدي إلى انخفاض سنوي بنسبة 40% في إيرادات قناة السويس إلى 4 مليارات دولار في السنة المالية 2024-2025.

وقالت إنه بالنسبة لقطاع السياحة، فقد أثبت مرونته على الرغم من قرب مصر من النزاع في غزة. استمرت عائدات السياحة بنفس النمط وتوقعت أن يواصل القطاع التوسع خلال بقية عام 2024 وفي عام 2025.

وتوقعت أن يغطي الاستثمار الأجنبي المباشر الجزء الأكبر من احتياجات التمويل الخارجي، بما في ذلك من خلال تنفيذ تعهدات الاستثمار من السعودية بقيمة 5 مليارات دولار، وبيع أصول مملوكة للدولة للمستثمرين الاستراتيجيين، وإتمام صفقات مشابهة لصفقة رأس الحكمة.

وقالت إن مصر ستواصل بذل جهودها لتوسيع دور الشركات الأجنبية في قطاع البناء والتشييد بهدف تعزيز تطوير البنية التحتية والمناطق الحضرية، كجزء من خططها لتحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص، في سياق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ولكنها ذكرت أنه قد يؤدي احتمال إعادة التفاوض بشأن هذا الاتفاق إلى تأخير برنامج الخصخصة الحكومي، مما سيطيل فترة تقليص دور الدولة في الاقتصاد، بما يشمل قطاع البناء، وعلى الرغم من أن الخصخصة تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص، إلا أنه من غير المرجح أن تُقلص بشكل كبير دور الجهات السيادية في هذا القطاع.

وتواجه مصر العديد من التحديات، وتسعى الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية لدعم مشروعات البنية التحتية الكبيرة، خاصةً مع ضرورة تقليص الإنفاق العام عليها، وهو ما يتطلبه الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وذكرت أنها إذا نجحت هذه الجهود، فقد تُفتح الأبواب أمام تمويل إضافي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي. وتهدف مصر إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات.

وأشارت إلى أنه في الأشهر الأخيرة، عزز صانعو السياسات في مصر جهودهم لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر لدعم قطاعات البناء والبنية التحتية، وشملت تخفيف القيود على البناء وإطلاق ما يُعرف بـ”الرخصة الذهبية”، التي تُبسط إجراءات الموافقة على المشاريع ومنح الأراضي.

وذكرت أنه على الرغم من الزيادة المستمرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2017، إلا أن هناك مخاطر إذا تبنّت الشركات الخاصة سياسة“الانتظار والترقب” بسبب تعافي الاقتصاد الهش والمخاطر الجيوسياسية الإقليمية.

وقالت إنه خلال الشهر الجارى برزت العديد من الاتفاقيات البارزة التي أكدت الموقف الاستباقي للحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أعلن رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، عن استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مع خطط لمواصلة تعزيز دور القطاع الخاص بمستويات استثمار مشابهة لتطوير الهيئة.

ومطلع الشهر الجارى اجتمعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع شركة اليابان للاستثمار في البنية التحتية الخارجية لتشجيع الاستثمارات اليابانية، بينما ناقشت مع مسؤولين صينيين تعزيز الاستثمار في مشروعات استراتيجية مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وأشار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في سبتمبر الماضى إلى خطط لتطوير مناطق جديدة على طول ساحل البحر الأحمر، حدد فيها خمس مناطق جديدة لإبرام اتفاقيات مشابهة لاتفاقية رأس الحكمة. ويعتمد تطوير العاصمة الإدارية الجديدة بشكل كبير على الاستثمارات الخاصة، سواء من مصادر محلية أو أجنبية.

وقالت“فيتش سوليوشنز”، إنه رغم الجهود المكثفة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لاتزال هناك تحديات قائمة.

وتُعد الإجراءات التنظيمية والبُنى البيروقراطية تحديًا إضافيًا، حيث تستغرق التصاريح والتراخيص فترات طويلة، وفي سبتمبر 2024، ألغى صانعو السياسات القيود المفروضة على البناء التي تم وضعها في عام 2021، وعادوا إلى أحكام قانون البناء لعام 2008 لتقليل خطوات إصدار تصاريح البناء من 15 إلى 8 خطوات.

وقالت إنه مع تقدم مشروعات كبرى مثل رأس الحكمة والعاصمة الإدارية الجديدة، قد تكون هناك آفاق أكثر إشراقًا إذا نجحت الجهود الحالية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة.

وأشارت إلى أن توقعاتها حاليًا تشير إلى تحقيق قطاع البناء في مصر نموًا سنويًا متوسطًا بنسبة 6.53%، ولكنها نوهت أن النمو قد يكون أكثر قوة فى السنوات القادمة إذا استمر التقدم فى هذه المشاريع.