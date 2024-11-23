إضراب للسكك الحديدية في إيطاليا يؤدي إلغاء العديد من الرحلات

(MENAFN
- Al-Borsa News) واجهت إيطاليا اليوم صعوبة في حركة السكك الحديدية مع إلغاء المئات من رحلات خطوط السكك الحديدية بسبب إضراب عمال السكك الحديدية.
ونقلت منصة“فولكس بلات” عن هيئة السكك الحديدية الإيطالية تأكيدها أن الإضراب أدى إلى إلغاء رحلات القطارات على الخطوط الإقليمية والقطارات عالية السرعة حيث يمكن أن يبدأ تأثير الإضراب في شكل إلغاء وتأخير القطارات قبل نهاية الاحتجاج النقابي ويمتد إلى ما بعد ذلك.
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وأضافت المنصة أنه نظرًا“للتأثير الكبير المحتمل على الخدمات” حثت السكك الحديدية الحكومية الركاب على الإبلاغ عن أنفسهم قبل التوجه إلى المحطة.
ودعت النقابات العمالية إلى الإضراب للمطالبة بتجديد الاتفاقيات الجماعية وتحتج النقابات أيضًا على“عدم كفاية الرواتب والتهديد المستمر بالاعتداءات” على موظفي النقل العام.
وفي ظل الهجمات المتكررة، تطالب النقابات بمزيد من الإجراءات الأمنية للموظفين وتأجيل رحلتهم إذا أمكن.
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