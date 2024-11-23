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إضراب للسكك الحديدية في إيطاليا يؤدي إلغاء العديد من الرحلات

11/23/2024 11:25:59 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) واجهت إيطاليا اليوم صعوبة في حركة السكك الحديدية مع إلغاء المئات من رحلات خطوط السكك الحديدية بسبب إضراب عمال السكك الحديدية.

ونقلت منصة“فولكس بلات” عن هيئة السكك الحديدية الإيطالية تأكيدها أن الإضراب أدى إلى إلغاء رحلات القطارات على الخطوط الإقليمية والقطارات عالية السرعة حيث يمكن أن يبدأ تأثير الإضراب في شكل إلغاء وتأخير القطارات قبل نهاية الاحتجاج النقابي ويمتد إلى ما بعد ذلك.

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وأضافت المنصة أنه نظرًا“للتأثير الكبير المحتمل على الخدمات” حثت السكك الحديدية الحكومية الركاب على الإبلاغ عن أنفسهم قبل التوجه إلى المحطة.

ودعت النقابات العمالية إلى الإضراب للمطالبة بتجديد الاتفاقيات الجماعية وتحتج النقابات أيضًا على“عدم كفاية الرواتب والتهديد المستمر بالاعتداءات” على موظفي النقل العام.

وفي ظل الهجمات المتكررة، تطالب النقابات بمزيد من الإجراءات الأمنية للموظفين وتأجيل رحلتهم إذا أمكن.

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