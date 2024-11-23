إيني الإيطالية تطلق منشأة ثانية للغاز الطبيعي المسال في الكونغو

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني،اليوم السبت إنها أطلقت وحدة منشأة نجويا للغاز الطبيعي المسال العائم في حوض بناء السفن التابع لشركة“ويسون للصناعات الثقيلة” في نانتونج بالصين، ليتم نشرها قبالة سواحل جمهورية الكونغو.

وذكرت إيني – في بيان – أن وحدة نجويا للغاز الطبيعي المسال العائم ستبلغ قدرتها على التسييل 2.4 مليون طن سنويًا وستكمل منشأة تانجو للغاز المسال العائم الحالية التي تبلغ قدرتها 0.6 مليون طن سنويًا وتعمل منذ ديسمبر 2023.

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وأضافت أن الجمع بين الاثنين سيرفع إجمالي قدرة التسييل لمشروع الغاز الطبيعي المسال في الكونغو إلى 3 ملايين طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025.

ووقعت إيني في عام 2022 عقدًا مع شركة“ويسون للصناعات الثقيلة” الصينية لإنشاء وحدة غاز طبيعي مسال قبالة سواحل جمهورية الكونغو لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وصادراته من الدولة الإفريقية وهي ثاني منشأة يتم نشرها في جمهورية الكونغو.

وفي فبراير من هذا العام، أعلنت شركة إيني أن جمهورية الكونغو صدرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا، مما جعل البلاد مصدرًا للطاقة.

وقال جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم الموارد الطبيعية العالمية بشركة إيني، في البيان:“كنا أول من آمن بقيمة غاز الكونغو، في المقام الأول لتوليد الطاقة المحلية، ثم للتصدير”.