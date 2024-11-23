إيني الإيطالية تطلق منشأة ثانية للغاز الطبيعي المسال في الكونغو

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت مجموعة الطاقة الإيطالية إيني،اليوم السبت إنها أطلقت وحدة منشأة نجويا للغاز الطبيعي المسال العائم في حوض بناء السفن التابع لشركة“ويسون للصناعات الثقيلة” في نانتونج بالصين، ليتم نشرها قبالة سواحل جمهورية الكونغو.
وذكرت إيني – في بيان – أن وحدة نجويا للغاز الطبيعي المسال العائم ستبلغ قدرتها على التسييل 2.4 مليون طن سنويًا وستكمل منشأة تانجو للغاز المسال العائم الحالية التي تبلغ قدرتها 0.6 مليون طن سنويًا وتعمل منذ ديسمبر 2023.
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وأضافت أن الجمع بين الاثنين سيرفع إجمالي قدرة التسييل لمشروع الغاز الطبيعي المسال في الكونغو إلى 3 ملايين طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025.
ووقعت إيني في عام 2022 عقدًا مع شركة“ويسون للصناعات الثقيلة” الصينية لإنشاء وحدة غاز طبيعي مسال قبالة سواحل جمهورية الكونغو لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال وصادراته من الدولة الإفريقية وهي ثاني منشأة يتم نشرها في جمهورية الكونغو.
وفي فبراير من هذا العام، أعلنت شركة إيني أن جمهورية الكونغو صدرت أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا، مما جعل البلاد مصدرًا للطاقة.
وقال جويدو بروسكو الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم الموارد الطبيعية العالمية بشركة إيني، في البيان:“كنا أول من آمن بقيمة غاز الكونغو، في المقام الأول لتوليد الطاقة المحلية، ثم للتصدير”.
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