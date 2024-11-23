صندوق النقد يتيح 333 مليون دولار لسريلانكا في ظل أزمة اقتصادية

MENAFN - Al-Borsa News) وافق صندوق النقد الدولي يوم السبت على المراجعة الثالثة لخطة الإنقاذ البالغة 2.9 مليار دولار لسريلانكا، لكنه حذر من أن الدولة الآسيوية لا يزال ضعيفاً.

في بيان قال صندوق النقد إنه سيفرج عن نحو 333 مليون دولار ليصل إجمالي التمويل حتى الآن إلى قرابة 1.3 مليار دولار، للدولة الواقعة في جنوب آسيا التي تواجه أزمة مالية، مضيفاً أن علامات التعافي الاقتصادي بدأت تظهر.

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تابع البيان ((لقد عزز التزام الحكومة الجديدة بأهداف البرنامج الثقة وضمن استمرارية السياسات))، مشيراً إلى أن ((الحفاظ على زخم الإصلاح أمر بالغ الأهمية لحماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في إطار البرنامج حتى الآن ووضع الاقتصاد على مسار نحو التعافي الدائم والنمو المستقر والشامل)).

وأوضح البيان أن ((أجندة الإصلاح الطموحة في سريلانكا تحقق نتائج جديرة بالثناء، فقد توسع الاقتصاد بمعدل 4 في المئة على أساس سنوي في الأرباع الأربعة المنتهية في يونيو 2024، كما تظهر المؤشرات استمرار التوسع في جميع القطاعات)).

وقال صندوق النقد إن ((متوسط ​​التضخم العام والأساسي ظل محصوراً عند 0.8 و3.8 في المئة خلال الربع الثالث، وارتفعت الاحتياطيات الرسمية الإجمالية إلى 6.4 مليار دولار أميركي في نهاية أكتوبر 2024 مع عمليات شراء كبيرة من النقد الأجنبي من قبل البنك المركزي، كما تعززت المالية العامة في أعقاب الإصلاحات المالية الكبيرة)).

وفي أكتوبر الماضي أعلنت حكومة سريلانكا أنها صادقت على اتفاقية إعادة هيكلة الديون التي وقعتها الإدارة السابقة، وذلك بخصوص سندات سيادية تصل قيمتها إلى 12.5 مليار دولار.

وكانت سريلانكا قد عانت في عام 2022 من أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخها، تسببت في تعثرها عن سداد ديون خارجية بلغت قيمتها 46 مليار دولار، هذا التعثر جاء نتيجة نقص حاد في العملات الأجنبية الضرورية لتمويل واردات أساسية مثل الغذاء والوقود والأدوية.