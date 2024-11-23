تويوتا تهمين على قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم بعام 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) كشف تصنيف السيارات الأكثر مبيعاً عالمياً حتى شهر سبتمبر من عام 2024 عن هيمنة شركة تويوتا اليابانية على الحصة الأكبر من قائمة أكثر 10 سيارات مبيعاً بعد حصولها على أربعة مراكز.
وتصدرت سيارة تويوتا كورولا قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم، وفقاً للتقرير الصادر عن موقع فوكس 2 موف والذي يرصد مبيعات السيارات في 162 دولة.
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وقال التقرير إنه على الرغم من هيمنة سيارات الديزل والبنزين التقليدية على قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم فإن عدداً من السيارات الكهربائية الجديدة بدأت تجد لها موقعاً في القائمة في ظل تحرك صناعة السيارات أكثر فأكثر نحو الكهرباء.
وبالنظر إلى البيانات التراكمية حتى سبتمبر 2024 احتلت تويوتا كورولا عرش السيارة الأكثر مبيعاً في العالم بعدما حققت مبيعات قدرها 809.49 ألف سيارة.
المركز الثاني جاء من نصيب سيارة تسلا واي التي حققت مبيعات قدرها 777.58 ألف سيارة لتكون السيارة الكهربائية الوحيدة بين أكثر 10 سيارات مبيعاً في عام 2024.
واحتلت سيارة تويوتا راف 4 المركز الثالث بمبيعات قدرها 738.76 ألف سيارة، متبوعة بسيارة فورد إف التي حققت مبيعات قدرها 653.19 ألف سيارة.
في المركز الخامس جاءت سيارة هوندا سي إر- في بمبيعات 540.01 ألف سيارة، ثم شفروليه سيلفرادو بمبيعات 472.71 ألف سيارة، فهيونداي توسان التي حققت مبيعات 441.86 ألف سيارة.
تويوتا كامري جاءت في المركز الثامن بمبيعات 419.59 ألف سيارة متقدمة على كيا سبورتاج التي سجلت مبيعات قدرها 405.35 ألف سيارة ثم تويوتا هايلكس في المركز العاشر بمبيعات 385.65 ألف سيارة.
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