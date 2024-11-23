تويوتا تهمين على قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم بعام 2024

MENAFN - Al-Borsa News) كشف تصنيف السيارات الأكثر مبيعاً عالمياً حتى شهر سبتمبر من عام 2024 عن هيمنة شركة تويوتا اليابانية على الحصة الأكبر من قائمة أكثر 10 سيارات مبيعاً بعد حصولها على أربعة مراكز.

وتصدرت سيارة تويوتا كورولا قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم، وفقاً للتقرير الصادر عن موقع فوكس 2 موف والذي يرصد مبيعات السيارات في 162 دولة.

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وقال التقرير إنه على الرغم من هيمنة سيارات الديزل والبنزين التقليدية على قائمة السيارات الأكثر مبيعاً في العالم فإن عدداً من السيارات الكهربائية الجديدة بدأت تجد لها موقعاً في القائمة في ظل تحرك صناعة السيارات أكثر فأكثر نحو الكهرباء.

وبالنظر إلى البيانات التراكمية حتى سبتمبر 2024 احتلت تويوتا كورولا عرش السيارة الأكثر مبيعاً في العالم بعدما حققت مبيعات قدرها 809.49 ألف سيارة.

المركز الثاني جاء من نصيب سيارة تسلا واي التي حققت مبيعات قدرها 777.58 ألف سيارة لتكون السيارة الكهربائية الوحيدة بين أكثر 10 سيارات مبيعاً في عام 2024.

واحتلت سيارة تويوتا راف 4 المركز الثالث بمبيعات قدرها 738.76 ألف سيارة، متبوعة بسيارة فورد إف التي حققت مبيعات قدرها 653.19 ألف سيارة.

في المركز الخامس جاءت سيارة هوندا سي إر- في بمبيعات 540.01 ألف سيارة، ثم شفروليه سيلفرادو بمبيعات 472.71 ألف سيارة، فهيونداي توسان التي حققت مبيعات 441.86 ألف سيارة.

تويوتا كامري جاءت في المركز الثامن بمبيعات 419.59 ألف سيارة متقدمة على كيا سبورتاج التي سجلت مبيعات قدرها 405.35 ألف سيارة ثم تويوتا هايلكس في المركز العاشر بمبيعات 385.65 ألف سيارة.