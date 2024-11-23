عقب سماع صوت اطلاق نار .تواجد أمني في محيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان

عقب سماع صوت اطلاق نار .تواجد أمني في محيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان
التاريخ
11/23/2024 8:10:16 PM
(MENAFN
- Amman Net) شاهد الفيديو
يشهد محيط سفارة الاحتلال الاسرائيلي في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، تواجدا كثيفا لاجهزة الأمن العام، بعد منتصف ليلة الاحد.
جاء ذلك بعد سماع صوت اطلاق عيارات نارية في محيط السفارة، وفق شهود عيان.
وطلبت الاجهزة الامنية من المجاورين البقاء داخل بيوتهم، ويجري البحث في منازل مجاورة عن فاعل فار.
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