عقب سماع صوت اطلاق نار .تواجد أمني في محيط سفارة الاحتلال الإسرائيلي في عمان

MENAFN - Amman Net) شاهد

يشهد محيط سفارة الاحتلال الاسرائيلي في منطقة الرابية بالعاصمة عمّان، تواجدا كثيفا لاجهزة الأمن العام، بعد منتصف ليلة الاحد.

جاء ذلك بعد سماع صوت اطلاق عيارات نارية في محيط السفارة، وفق شهود عيان.

وطلبت الاجهزة الامنية من المجاورين البقاء داخل بيوتهم، ويجري البحث في منازل مجاورة عن فاعل فار.