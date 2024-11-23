بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. ((المرور)) تنظم فعالية توعوية للتعريف بحقوق الطفل وسلامته مروريا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل، وفي إطار الحرص على تطبيق مبدأ الشراكة المجتمعية، قامت الإدارة العامة للمرور بالشراكة مع بنك البحرين والكويت وشركة كريدي مكس، بتنظيم فعالية توعوية في مجمع السيتي سنتر، استهدفت من خلالها التعريف بحقوق الطفل وسلامته مروريا.
وبهذه المناسبة، أكد العميد الشيخ عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أن هذه الفعالية تأتي من منطلق حرص الإدارة على تعريف الجمهور بحقوق الطفل وحمايته من الحوادث المرورية ضمن ما توليه مملكة البحرين من جهود في هذا الشأن عبر القوانين والتشريعات الحديثة في ظل الرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتطلعات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور بدأت في توعية الطفل من خلال مشاريع توعوية رائدة منذ الثمانينيات، استهدفت فئة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والإعدادية ثم الثانوية، وتطورت هذه المشاريع حتى وصلت الى مرحلة الجامعة، حيث تهدف من خلالها إلى غرس الوعي المروري وتعليمهم أساسيات التعامل مع الطريق لحمايتهم وحث كل من يستخدم الطريق على مراعاتهم وفق اشتراطات يتم التوعية بها، وكذلك من خلال القوانين المرورية الرادعة لأي سلوكيات ومخالفات من شأنها أن تؤثر على معدلات السلامة المرورية وخاصة بالقرب من المدارس وفي المناطق التعليمية.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت ياسر الشريفي إن التعاون مع الإدارة العامة للمرور في إقامة هذه الفعالية يأتي من منطلق ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام في تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية الذي يحرص عليه كذلك مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، والدور الذي يقع على القطاع الخاص في خدمة المجتمع وخاصة فئة الأطفال.
وفي ذات السياق، أكد السيد أحمد عبدالرحمن سيادي الرئيس التنفيذي لشركة كريدي مكس أن الفعالية تمثل أهمية بتزامنها مع اليوم العالمي للطفل، وتتضمن التركيز على كل الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل مروريا، وهذا يأتي من منطلق دور شركة كريدي مكس في الشراكة المجتمعية مع مختلف الجهات الحكومية، مشيداً بدور الإدارة العامة للمرور ودورها العام في توعية وغرس المفاهيم المرورية للأطفال.
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