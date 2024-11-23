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بمناسبة اليوم العالمي للطفل.. ((المرور)) تنظم فعالية توعوية للتعريف بحقوق الطفل وسلامته مروريا

11/23/2024 7:16:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تزامنا‭ ‬مع‭ ‬الاحتفال‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للطفل،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬قامت‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وشركة‭ ‬كريدي‭ ‬مكس،‭ ‬بتنظيم‭ ‬فعالية‭ ‬توعوية‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السيتي‭ ‬سنتر،‭ ‬استهدفت‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬التعريف‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬وسلامته‭ ‬مروريا‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬أكد‭ ‬العميد‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬بن‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬تأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬حرص‭ ‬الإدارة‭ ‬على‭ ‬تعريف‭ ‬الجمهور‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬وحمايته‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬المرورية‭ ‬ضمن‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬عبر‭ ‬القوانين‭ ‬والتشريعات‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وتطلعات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاريع‭ ‬توعوية‭ ‬رائدة‭ ‬منذ‭ ‬الثمانينيات،‭ ‬استهدفت‭ ‬فئة‭ ‬رياض‭ ‬الأطفال‭ ‬والمرحلة‭ ‬الابتدائية‭ ‬والإعدادية‭ ‬ثم‭ ‬الثانوية،‭ ‬وتطورت‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬حتى‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬مرحلة‭ ‬الجامعة،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬غرس‭ ‬الوعي‭ ‬المروري‭ ‬وتعليمهم‭ ‬أساسيات‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الطريق‭ ‬لحمايتهم‭ ‬وحث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يستخدم‭ ‬الطريق‭ ‬على‭ ‬مراعاتهم‭ ‬وفق‭ ‬اشتراطات‭ ‬يتم‭ ‬التوعية‭ ‬بها،‭ ‬وكذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القوانين‭ ‬المرورية‭ ‬الرادعة‭ ‬لأي‭ ‬سلوكيات‭ ‬ومخالفات‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬معدلات‭ ‬السلامة‭ ‬المرورية‭ ‬وخاصة‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬المدارس‭ ‬وفي‭ ‬المناطق‭ ‬التعليمية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬إن‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬ما‭ ‬توليه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬في‭ ‬تفعيل‭ ‬مبدأ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الذي‭ ‬يحرص‭ ‬عليه‭ ‬كذلك‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬والدور‭ ‬الذي‭ ‬يقع‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المجتمع‭ ‬وخاصة‭ ‬فئة‭ ‬الأطفال‭.‬

وفي‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬سيادي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬أن‭ ‬الفعالية‭ ‬تمثل‭ ‬أهمية‭ ‬بتزامنها‭ ‬مع‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للطفل،‭ ‬وتتضمن‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الجوانب‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬مروريا،‭ ‬وهذا‭ ‬يأتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬دور‭ ‬شركة‭ ‬كريدي‭ ‬مكس‭ ‬في‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬ودورها‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬توعية‭ ‬وغرس‭ ‬المفاهيم‭ ‬المرورية‭ ‬للأطفال‭.‬

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