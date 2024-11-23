المركز العربي للإعلام الإلكتروني ينظم ملتقى ((أمان الأطفال في العالم الرقمي)) بالبحرين الثلاثاء

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بحضور أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، ينظم المركز العربي للإعلام الإلكتروني، بالتعاون مع شركة حلول الجودة للاستشارات، ملتقى بعنوان «أمان الأطفال في العالم الرقمي». سيعقد الملتقى يوم الثلاثاء الموافق 26 نوفمبر 2024، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، في الجامعة العربية المفتوحة، والدعوة عامة للجميع.
يأتي هذا الملتقى في إطار مبادرة «حماية» التي أطلقتها النيابة العامة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وعدد من وزارات الدولة. يهدف الملتقى إلى تعزيز الوعي بمخاطر الاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وتقديم استراتيجيات فعالة لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي.
سيجمع الملتقى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال حماية الطفل، حيث سيتناول محاور أساسية تشمل التوعية والوقاية، وتقنيات الرقابة الأبوية، وفهم القوانين المحلية والدولية المتعلقة بحماية الطفل.
وأكد إبراهيم راشد النايم، رئيس المركز العربي للإعلام الإلكتروني، أهمية هذه الفعالية كخطوة رئيسية نحو بناء مجتمع واعٍ وقادرٍ على حماية الأطفال في عصر التكنولوجيا الحديثة. كما دعا أولياء الأمور والمعلمين والمهتمين بحقوق الطفل إلى المشاركة في هذا الملتقى للاستفادة من المخرجات والتوصيات التي ستصدر عنه.
كلمات دالة
MENAFN23112024000055011008ID1108918791
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.