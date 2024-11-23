المركز العربي للإعلام الإلكتروني ينظم ملتقى ((أمان الأطفال في العالم الرقمي)) بالبحرين الثلاثاء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬حماية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬الدولة‭. ‬يهدف‭ ‬الملتقى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بمخاطر‭ ‬الاستغلال‭ ‬والابتزاز‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وتقديم‭ ‬استراتيجيات‭ ‬فعالة‭ ‬لحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الرقمي‭.‬

سيجمع‭ ‬الملتقى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬حيث‭ ‬سيتناول‭ ‬محاور‭ ‬أساسية‭ ‬تشمل‭ ‬التوعية‭ ‬والوقاية،‭ ‬وتقنيات‭ ‬الرقابة‭ ‬الأبوية،‭ ‬وفهم‭ ‬القوانين‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحماية‭ ‬الطفل‭.‬

وأكد‭ ‬إبراهيم‭ ‬راشد‭ ‬النايم،‭ ‬رئيس‭ ‬المركز‭ ‬العربي‭ ‬للإعلام‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬كخطوة‭ ‬رئيسية‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬واعٍ‭ ‬وقادرٍ‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والمعلمين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬المخرجات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬ستصدر‭ ‬عنه‭. ‬

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