Sunday, 24 November 2024 03:37 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المركز العربي للإعلام الإلكتروني ينظم ملتقى ((أمان الأطفال في العالم الرقمي)) بالبحرين الثلاثاء

11/23/2024 7:16:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحضور‭ ‬أسامة‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬العلوي،‭ ‬وزير‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ينظم‭ ‬المركز‭ ‬العربي‭ ‬للإعلام‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬حلول‭ ‬الجودة‭ ‬للاستشارات،‭ ‬ملتقى‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬أمان‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الرقمي‮»‬‭. ‬سيعقد‭ ‬الملتقى‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الموافق‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬العاشرة‭ ‬صباحًا‭ ‬وحتى‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬ظهرًا،‭ ‬في‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬المفتوحة،‭ ‬والدعوة‭ ‬عامة‭ ‬للجميع‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مبادرة‭ ‬‮«‬حماية‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬وزارات‭ ‬الدولة‭. ‬يهدف‭ ‬الملتقى‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الوعي‭ ‬بمخاطر‭ ‬الاستغلال‭ ‬والابتزاز‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وتقديم‭ ‬استراتيجيات‭ ‬فعالة‭ ‬لحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الفضاء‭ ‬الرقمي‭.‬

سيجمع‭ ‬الملتقى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والمتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حماية‭ ‬الطفل،‭ ‬حيث‭ ‬سيتناول‭ ‬محاور‭ ‬أساسية‭ ‬تشمل‭ ‬التوعية‭ ‬والوقاية،‭ ‬وتقنيات‭ ‬الرقابة‭ ‬الأبوية،‭ ‬وفهم‭ ‬القوانين‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحماية‭ ‬الطفل‭.‬

وأكد‭ ‬إبراهيم‭ ‬راشد‭ ‬النايم،‭ ‬رئيس‭ ‬المركز‭ ‬العربي‭ ‬للإعلام‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬كخطوة‭ ‬رئيسية‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬واعٍ‭ ‬وقادرٍ‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الحديثة‭. ‬كما‭ ‬دعا‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬والمعلمين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بحقوق‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الملتقى‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬المخرجات‭ ‬والتوصيات‭ ‬التي‭ ‬ستصدر‭ ‬عنه‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN23112024000055011008ID1108918791

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث