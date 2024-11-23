محافظة المحرق تستعد لتنظيم احتفالات الأعياد الوطنية المجيدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أكد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، أن المحافظة تواصل استعداداتها المكثفة لتنظيم احتفال شعبي وطني، ضمن احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وتسعى من خلاله إلى نقل مشاعر الولاء والمواطنة والحب من الأهالي للوطن والقيادة، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والجمعيات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع ممثلي عدد من الجهات الحكومية المختلفة لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بالاحتفال، وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المواطنون والمجالس الأهلية من خلال الاحتفالات التي تشهدها قرى ومدن المحافظة في المجمعات والأسواق التجارية والأحياء السكنية، عبر تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى تعزيز روح الوحدة والانتماء الوطني، وإشراك جميع أفراد المجتمع في أجواء احتفالية مميزة تعكس قيم التضامن والولاء للوطن.
يذكر أن محافظة المحرق ستنظم احتفالاً شعبياً كبيراً بمنتزه قلعة عراد، يتخلله عدد من الكلمات والقصائد الشعرية، بالإضافة إلى العرضة البحرينية الأصيلة وفرق التراث الشعبي، وبمشاركة الأسر المنتجة، والمدارس الحكومية والخاصة، والجاليات الأجنبية، حيث تحرص المحافظة على توفير الأجواء المناسبة لكل أفراد العائلة، ووجه المحافظ الدعوة إلى الجميع للمشاركة في هذه الفعاليات والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تعكس قيم الهوية الوطنية وترسخ معاني الولاء والانتماء لدى كل فرد في المجتمع.
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