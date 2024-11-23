محافظة المحرق تستعد لتنظيم احتفالات الأعياد الوطنية المجيدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬المحافظ‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬المختلفة‭ ‬لمتابعة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالاحتفال،‭ ‬وأشاد‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬المواطنون‭ ‬والمجالس‭ ‬الأهلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفالات‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬قرى‭ ‬ومدن‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬المجمعات‭ ‬والأسواق‭ ‬التجارية‭ ‬والأحياء‭ ‬السكنية،‭ ‬عبر‭ ‬تنظيم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬المتنوعة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬الوحدة‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني،‭ ‬وإشراك‭ ‬جميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬احتفالية‭ ‬مميزة‭ ‬تعكس‭ ‬قيم‭ ‬التضامن‭ ‬والولاء‭ ‬للوطن‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق‭ ‬ستنظم‭ ‬احتفالاً‭ ‬شعبياً‭ ‬كبيراً‭ ‬بمنتزه‭ ‬قلعة‭ ‬عراد،‭ ‬يتخلله‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الكلمات‭ ‬والقصائد‭ ‬الشعرية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬العرضة‭ ‬البحرينية‭ ‬الأصيلة‭ ‬وفرق‭ ‬التراث‭ ‬الشعبي،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الأسر‭ ‬المنتجة،‭ ‬والمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة،‭ ‬والجاليات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬حيث‭ ‬تحرص‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬الأجواء‭ ‬المناسبة‭ ‬لكل‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة،‭ ‬ووجه‭ ‬المحافظ‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬الجميع‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالأجواء‭ ‬الاحتفالية‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬قيم‭ ‬الهوية‭ ‬الوطنية‭ ‬وترسخ‭ ‬معاني‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭. ‬

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