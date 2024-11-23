32 قتيلا في أعمال عنف طائفية في باكستان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭ ‬بيشاور‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قتل‭ ‬32‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬طائفية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬باكستان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬هجمات‭ ‬استهدفت‭ ‬أفرادا‭ ‬من‭ ‬الطائفة‭ ‬الشيعية‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬43‭ ‬شخصا‭. ‬ومنذ‭ ‬الصيف،‭ ‬خلفت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬السنة‭ ‬والشيعة‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كورام‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬خيبر‭ ‬بختونخوا‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬أفغانستان‭ ‬حوالي‭ ‬150‭ ‬قتيلا‭. ‬

وتتكرّر‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬الناجمة‭ ‬عن‭ ‬نزاعات‭ ‬قبلية‭ ‬ودينية‭ ‬ونزاعات‭ ‬على‭ ‬الأراضي،‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬حيث‭ ‬تقول‭ ‬الأقلية‭ ‬الشيعية‭ ‬إنها‭ ‬ضحية‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬للتمييز‭ ‬والهجمات،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬كورام‭. ‬ويوم‭ ‬الخميس،‭ ‬أطلق‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬مهاجمين‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬قافلتين‭ ‬تقلان‭ ‬عشرات‭ ‬العائلات‭ ‬الشيعية‭ ‬بمواكبة‭ ‬الشرطة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجبلية‭. ‬وقتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬43‭ ‬شخصا‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬‮«‬11‭ ‬مصابا‮»‬‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬‮«‬حرجة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات‭. ‬

ومساء‭ ‬الجمعة،‭ ‬بعد‭ ‬يوم‭ ‬طويل‭ ‬شيع‭ ‬خلاله‭ ‬الضحايا‭ ‬وساده‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬كورام‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬مسيرات‭ ‬للشيعة‭ ‬نددت‭ ‬بـ«حمام‭ ‬دماء‮»‬،‭ ‬قال‭ ‬ضابط‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الوضع‭ ‬تدهور‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬هاجم‭ ‬شيعة‭ ‬غاضبون‭ ‬مساء‭ ‬سوق‭ ‬باغان‭ ‬المحسوب‭ ‬خصوصا‭ ‬على‭ ‬السنة‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المهاجمين‭ ‬المزودين‭ ‬بأسلحة‭ ‬خفيفة‭ ‬ورشاشة‭ ‬وقذائف‭ ‬هاون‭ ‬أطلقوا‭ ‬النار‮»‬‭ ‬طوال‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات‭ ‬و«قام‭ ‬سنّة‭ ‬بالرد‮»‬‭ ‬عليهم‭. ‬

وتحدث‭ ‬ريحان‭ ‬محمد،‭ ‬وهو‭ ‬صحفي‭ ‬يبلغ‭ ‬33‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬باغان‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬ليلة‭ ‬مرعبة‭ ‬بدأت‭ ‬بإطلاق‭ ‬النار‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬فهمت‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬كان‭ ‬ردا‭ ‬انتقاميا‭ ‬على‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬الخميس،‭ ‬فأخذت‭ ‬أفراد‭ ‬عائلتي‭ ‬فورا‭ ‬إلى‭ ‬الجبل‭ ‬سيرا،‭ ‬رغم‭ ‬البرد‭ ‬القارس‮»‬‭. ‬وشاهدوا‭ ‬من‭ ‬بعيد‭ ‬‮«‬المنازل‭ ‬تحترق،‭ ‬كان‭ ‬منظرا‭ ‬مرعبا‮»‬‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬اشتعلت‭ ‬النيران‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬بأكملها‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬‮«‬صاح‭ ‬أحدهم‭ ‬أن‭ ‬المهاجمين‭ ‬غادروا،‭ ‬فعدت‭ ‬إلى‭ ‬منزلي‭ ‬ولم‭ ‬أجد‭ ‬سوى‭ ‬كومة‭ ‬من‭ ‬الركام‭ ‬والرماد‮»‬‭.

‬من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬لم‭ ‬يشأ‭ ‬كشف‭ ‬هويته‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬المجموعتين‭ ‬الشيعية‭ ‬والسنية‭ ‬تواصلت‭ (‬السبت‭) ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مختلفة،‭ ‬وسجل‭ ‬مقتل‭ ‬32‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬هم‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬و18‭ ‬من‭ ‬الشيعة‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬317‭ ‬متجرا‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬منزل‮»‬‭ ‬دمّرت‭. ‬وتابع‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬صباح‭ ‬السبت‭ ‬‮«‬فرّت‭ ‬حوالي‭ ‬300‭ ‬عائلة‭ ‬إلى‭ ‬هانغو‭ ‬وبيشاور‮»‬‭ ‬عاصمة‭ ‬الإقليم،‭ ‬فيما‭ ‬‮«‬تستعد‭ ‬عائلات‭ ‬أخرى‭ ‬للمغادرة‭ ‬طلبا‭ ‬للأمان‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬مسؤول‭ ‬محلي‭ ‬آخر‭ ‬هو‭ ‬جواد‭ ‬الله‭ ‬محسود‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬مئات‭ ‬المتاجر‭ ‬والمنازل‭ ‬تم‭ ‬إحراقها‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬سوق‭ ‬باغان،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬بذل‭ ‬جهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إعادة‭ ‬الهدوء،‭ ‬وتم‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬أمنية‭ ‬والتأمت‭ ‬مجالس‭ ‬قبلية‭ (‬جيرغا‭)‬‮»‬‭. ‬لكنّ‭ ‬مسؤولا‭ ‬آخر‭ ‬قال‭: ‬‮«‬ليس‭ ‬لدينا‭ ‬عدد‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬والطواقم‭ ‬الإدارية‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬حيث‭ ‬تكافح‭ ‬الحكومة‭ ‬الفدرالية‭ ‬وحتى‭ ‬الحكومة‭ ‬الإقليمية‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬بيشاور‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موطئ‭ ‬قدم‭ ‬فيها‭. ‬وأضاف‭ ‬هذا‭ ‬المسؤول‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬اسمه‭: ‬‮«‬أبلغنا‭ ‬الحكومة‭ ‬الإقليمية‭ ‬بأن‭ ‬الوضع‭ ‬حرج،‭ ‬وبأن‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬إضافية‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‮»‬‭. ‬

ومحور‭ ‬النزاعات‭ ‬بين‭ ‬القبائل‭ ‬ذات‭ ‬المعتقدات‭ ‬المختلفة‭ ‬هو‭ ‬مسألة‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تتقدم‭ ‬قواعد‭ ‬الشرف‭ ‬القبلية‭ ‬غالبا‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬تسعى‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الى‭ ‬إرسائه‭. ‬ويوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬المسلمين‭ ‬الشيعة‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬العنف‭ ‬الطائفي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬باراشينار،‭ ‬المدينة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ومنذ‭ ‬يوليو،‭ ‬خلفت‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬بين‭ ‬القبائل‭ ‬الشيعية‭ ‬والسنية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الجبلية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬قتيلا،‭ ‬بحسب‭ ‬اللجنة‭ ‬الباكستانية‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وهي‭ ‬منظمة‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭ ‬مدافعة‭ ‬عن‭ ‬الحريات‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وتعتبر‭ ‬اللجنة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تكرار‭ ‬تلك‭ ‬الحوادث‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬الحكومات‭ ‬الفدرالية‭ ‬والإقليمية‭ ‬فشلت‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أمن‭ ‬المواطنين‮»‬‭ ‬وفي‭ ‬‮«‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬الأسلحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬‭. ‬