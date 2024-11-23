إسرائيل والإمارات تحققان باختفاء حاخام إسرائيلي في أبوظبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اختفاء حاخام إسرائيلي من أصل مولدوفي يعيش في الإمارات العربية المتحدة، وأثارت السلطات الإسرائيلية الشكوك حول احتمال اختطافه.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أمس، إن تسفي كوغان مفقود منذ ظهر الخميس. وأضاف: «منذ اختفائه، وعلى خلفية المعلومات التي تفيد بأن هذا حادث إرهابي، تم فتح تحقيق واسع النطاق».
وكان المعلق السياسي في موقع «واللاه» ومراسل موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي باراك رافيد قد نقل عن مصادر مطلعة قلقها من أن يكون الحاخام قد قتل أو اختطف، مؤكداً تحقيق الموساد الإسرائيلي وأجهزة أمن إماراتية في الحادثة.
وعلى إثر اختفاء الحاخام في أبوظبي، حذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من السفر إلى الإمارات العربية المتحدة إلا للضرورة.
وتسفي كوغان هو مبعوث في حركة حباد الدينية التي لها فروع في أنحاء العالم. وعلى عكس أغلب الجماعات اليهودية المتدينة التي تميل إلى الانطواء على ذاتها، تركز «حباد» على التفاعل والفعاليات المجتمعية مع اليهود غير المنتمين الى جماعات دينية والعلمانيين أو الطوائف اليهودية الأخرى.
ولم يصدر عن الجانب الإماراتي أي تعليق رسمي حتى الساعة.
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