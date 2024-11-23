إسرائيل والإمارات تحققان باختفاء حاخام إسرائيلي في أبوظبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬اختفاء‭ ‬حاخام‭ ‬إسرائيلي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مولدوفي‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬وأثارت‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الشكوك‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬اختطافه‭.‬

وقال‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬تسفي‭ ‬كوغان‭ ‬مفقود‭ ‬منذ‭ ‬ظهر‭ ‬الخميس‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬اختفائه،‭ ‬وعلى‭ ‬خلفية‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬حادث‭ ‬إرهابي،‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المعلق‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬واللاه‮»‬‭ ‬ومراسل‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬أكسيوس‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬الأمريكي‭ ‬باراك‭ ‬رافيد‭ ‬قد‭ ‬نقل‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الحاخام‭ ‬قد‭ ‬قتل‭ ‬أو‭ ‬اختطف،‭ ‬مؤكداً‭ ‬تحقيق‭ ‬الموساد‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وأجهزة‭ ‬أمن‭ ‬إماراتية‭ ‬في‭ ‬الحادثة‭.‬

وعلى‭ ‬إثر‭ ‬اختفاء‭ ‬الحاخام‭ ‬في‭ ‬أبوظبي،‭ ‬حذر‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬إلا‭ ‬للضرورة‭.‬

وتسفي‭ ‬كوغان‭ ‬هو‭ ‬مبعوث‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬حباد‭ ‬الدينية‭ ‬التي‭ ‬لها‭ ‬فروع‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬وعلى‭ ‬عكس‭ ‬أغلب‭ ‬الجماعات‭ ‬اليهودية‭ ‬المتدينة‭ ‬التي‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬الانطواء‭ ‬على‭ ‬ذاتها،‭ ‬تركز‭ ‬‮«‬حباد‮»‬‭ ‬على‭ ‬التفاعل‭ ‬والفعاليات‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬اليهود‭ ‬غير‭ ‬المنتمين‭ ‬الى‭ ‬جماعات‭ ‬دينية‭ ‬والعلمانيين‭ ‬أو‭ ‬الطوائف‭ ‬اليهودية‭ ‬الأخرى‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬الجانب‭ ‬الإماراتي‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬رسمي‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭.‬