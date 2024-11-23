مقتل 20 في غارة إسرائيلية عنيفة على وسط بيروت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - (‬رويترز‭): ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إن‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬بيروت‭ ‬أمس‭ ‬فيما‭ ‬لقي‭ ‬13‭ ‬آخرون‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬هجمات‭ ‬شمال‭ ‬شرقي‭ ‬العاصمة‭ ‬اللبنانية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تواصل‭ ‬فيه‭ ‬إسرائيل‭ ‬عدوانها‭ ‬على‭ ‬لبنان‭. ‬

وأضافت‭ ‬الوزارة‭ ‬أن‭ ‬ثمانية‭ ‬قتلى،‭ ‬أربعة‭ ‬منهم‭ ‬أطفال،‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬شمسطار،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬بوداي‭. ‬وتقع‭ ‬القريتان‭ ‬في‭ ‬بعلبك‭. ‬

وقال‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬لبناني‭ ‬إن‭ ‬مبنى‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬طوابق‭ ‬سقطت‭ ‬عليه‭ ‬أربعة‭ ‬صواريخ،‭ ‬بينها‭ ‬أنواع‭ ‬خارقة‭ ‬للتحصينات‭ ‬ومصممة‭ ‬لضرب‭ ‬أهداف‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭. ‬

واستخدمت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قذائف‭ ‬خارقة‭ ‬للتحصينات‭ ‬لقتل‭ ‬شخصيات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للجماعة‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الذي‭ ‬قُتل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭. ‬

وفي‭ ‬موقع‭ ‬الغارة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬بوسط‭ ‬بيروت،‭ ‬قال‭ ‬البرلماني‭ ‬أمين‭ ‬شري‭ ‬الذي‭ ‬ينتمي‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬قادة‭ ‬من‭ ‬الجماعة‭ ‬في‭ ‬المبنى‭ ‬وقت‭ ‬تعرضه‭ ‬للقصف‭. ‬

ولم‭ ‬يدل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بأي‭ ‬تعليق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬

وهزت‭ ‬الانفجارات‭ ‬أمس‭ ‬بيروت‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬الرابعة‭ ‬صباحا‭ ‬بالتوقيت‭ ‬المحلي‭ ‬وأحدثت‭ ‬حفرة‭ ‬عميقة‭. ‬وظلت‭ ‬رائحة‭ ‬المتفجرات‭ ‬تفوح‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭.‬

وبحثت‭ ‬فرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬بين‭ ‬الأنقاض‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بالمدينة‭ ‬تشتهر‭ ‬بمتاجر‭ ‬التحف‭. ‬

وهذا‭ ‬هو‭ ‬رابع‭ ‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬يستهدف‭ ‬منطقة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بيروت‭ ‬خلال‭ ‬أيام،‭ ‬على‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬الجزء‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬العاصمة،‭ ‬والذي‭ ‬يستهدف‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭ ‬معقل‭ ‬حزب‭ ‬الله‭.‬وأدى‭ ‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬على‭ ‬حي‭ ‬رأس‭ ‬النبع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬بيروت‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬مسؤول‭ ‬العلاقات‭ ‬الإعلامية‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬محمد‭ ‬عفيف‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إن‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬قصف‭ ‬أيضا‭ ‬أهدافا‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬في‭ ‬الضاحية‭ ‬الجنوبية‭ ‬لبيروت‭.‬

ولم‭ ‬يشر‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيانه‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬التي‭ ‬نفذها‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭. ‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬ذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬أن‭ ‬خمسة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬قُتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬اثنان‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬بلدة‭ ‬رومين‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬أمس‭. ‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬62‭ ‬شخصا‭ ‬قتلوا‭ ‬وأصيب‭ ‬111‭ ‬في‭ ‬غارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬لبنان‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬ليرتفع‭ ‬بذلك‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬إلى‭ ‬3645‭ ‬وعدد‭ ‬المصابين‭ ‬إلى‭ ‬15355‭ ‬منذ‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭. ‬ولا‭ ‬تميز‭ ‬الأرقام‭ ‬بين‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‭.‬