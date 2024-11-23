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فــوز صـــعــب لـحـــامــل اللــقـــب ووريــرز

11/23/2024 7:15:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ميامي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سجل‭ ‬الكندي‭ ‬أندرو‭ ‬ويغنز‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬لغولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬خلال‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬نيو‭ ‬أورليانز‭ ‬بيليكانز‭ ‬112‭-‬108،‭ ‬فيما‭ ‬أضاف‭ ‬النجم‭ ‬الموزع‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬و7‭ ‬متابعات‭ ‬و7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭. ‬

رفع‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬12‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬خسارات،‭ ‬وبلغ‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خسارة‭. ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬الكأس‭. ‬

وحقق‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬ثاني‭ ‬تريبل‭ ‬دابل‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬أربع‭ ‬مباريات،‭ ‬بتسجيله‭ ‬37‭ ‬نقطة،‭ ‬11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬و10‭ ‬متابعات،‭ ‬ليقود‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬129‭-‬117‭. ‬

وساهم‭ ‬الهداف‭ ‬المخضرم‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬بالفوز،‭ ‬مع‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬و13‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة،‭ ‬ليحقق‭ ‬باكس‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬ويرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬انتصارين‭ ‬في‭ ‬الكأس‭. ‬

وأضاف‭ ‬البديل‭ ‬غاري‭ ‬ترنت‭ ‬جونيور‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬لميلووكي،‭ ‬جميعها‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬القوس‭. ‬

قال‭ ‬يانيس‭ ‬عن‭ ‬زميله‭ ‬‮«‬يلعب‭ ‬بثقة،‭ ‬يمشي‭ ‬بثقة،‭ ‬يعمل‭ ‬جاهدا‮»‬‭. ‬تابع‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬لأجله‭ ‬ونحتاج‭ ‬اليه‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬بهذه‭ ‬الثقة‮»‬‭. ‬

سجل‭ ‬جايلن‭ ‬براون‭ ‬31‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬متابعة‭ ‬وقاد‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬108‭-‬96،‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ (‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭)‬،‭ ‬وتندرج‭ ‬مباراة‭ ‬بوسطن‭ ‬وواشنطن‭ ‬ضمن‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬اعتمادها‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬

رفع‭ ‬بوسطن‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬13‭ ‬فوزا‭ ‬مقابل‭ ‬3‭ ‬خسارات‭ ‬في‭ ‬وصافة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬وفي‭ ‬كأس‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬ضمن‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ (‬2-1‭) ‬وراء‭ ‬أتلانتا‭ ‬هوكس‭. ‬

دالاس‭ ‬يقاوم‭ ‬عودة‭ ‬دنفر‭ ‬

بدون‭ ‬نجمه‭ ‬السلوفيني‭ ‬المصاب‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش،‭ ‬قاوم‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬عودة‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬مضيفه‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬وهزمه‭ ‬123‭-‬120‭. ‬

من‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء،‭ ‬كان‭ ‬ناجي‭ ‬مارشال‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬لدالاس‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬بي‭ ‬جيه‭ ‬واشنطن‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬و13‭ ‬متابعة‭ ‬والنجم‭ ‬المخضرم‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭ ‬19‭. ‬

ولدى‭ ‬الخاسر،‭ ‬واصل‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬العملاق‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬هوايته‭ ‬بتحقيق‭ ‬الـ«تريبل‭ ‬دابل‮»‬‭ (‬ثلاثة‭ ‬أرقام‭ ‬مزدوجة‭) ‬مع‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬و17‭ ‬متابعة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭. ‬

وتقدم‭ ‬دالاس‭ ‬بفارق‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬مطلع‭ ‬الربع‭ ‬الثالث،‭ ‬لكن‭ ‬دنفر‭ ‬قاتل،‭ ‬وساهمت‭ ‬كرة‭ ‬‮«‬أليوب‮»‬‭ ‬ساحقة‭ ‬لدي‭ ‬أندي‭ ‬جوردان‭ ‬بتنزيل‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬نقطتين‭ ‬قبل‭ ‬8‭:‬47‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬انتهاء‭ ‬الوقت‭. ‬

عادلت‭ ‬سلة‭ ‬دانيال‭ ‬غافورد‭ ‬108‭-‬108‭ ‬قبل‭ ‬5‭:‬13‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬وتبادل‭ ‬الفريقان‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحاسم‭. ‬

ومع‭ ‬تخلف‭ ‬دنفر‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬أربع‭ ‬ثوان‭ ‬من‭ ‬النهاية،‭ ‬حاول‭ ‬النجم‭ ‬الكندي‭ ‬جمال‭ ‬موراي‭ (‬14‭ ‬نقطة‭ ‬و11‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭) ‬إهدار‭ ‬رمية‭ ‬حرة‭ ‬عن‭ ‬عمد،‭ ‬لكنها‭ ‬ارتطمت‭ ‬باللوح‭ ‬وسقطت‭ ‬في‭ ‬السلة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحسم‭ ‬دالاس‭ ‬الفوز‭ ‬برميتين‭ ‬حرتين‭ ‬لواشنطن‭. ‬

وأنهى‭ ‬فيلادلفيا‭ ‬سفنتي‭ ‬سيكسرز‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬خسارات‭ ‬تواليا،‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بروكلين‭ ‬نتس‭ ‬113‭-‬98‭. ‬

سجل‭ ‬الشاب‭ ‬جاريد‭ ‬ماكاين‭ ‬30‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬تايريز‭ ‬ماكسي‭ ‬26،‭ ‬فيما‭ ‬غاب‭ ‬النجمان‭ ‬جويل‭ ‬إمبيد‭ ‬وبول‭ ‬جورج‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭. ‬

ولدى‭ ‬الخاسر،‭ ‬كان‭ ‬كاميرون‭ ‬جونسون‭ ‬أفضل‭ ‬مسجل‭ ‬مع‭ ‬37‭ ‬نقطة،‭ ‬بينها‭ ‬9‭ ‬ثلاثيات‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬محاولة‭.‬

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