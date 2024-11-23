فــوز صـــعــب لـحـــامــل اللــقـــب ووريــرز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ميامي - (أ ف ب): سجل الكندي أندرو ويغنز 30 نقطة لغولدن ستايت ووريرز خلال فوزه على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 112-108، فيما أضاف النجم الموزع ستيفن كوري 19 نقطة و7 متابعات و7 تمريرات حاسمة.
رفع غولدن ستايت رصيده إلى 12 فوزا مقابل 3 خسارات، وبلغ ربع نهائي مسابقة الكأس حيث رفع رصيده إلى ثلاثة انتصارات من دون خسارة. فيما بلغ غولدن ستايت ووريرز ربع نهائي الكأس.
وحقق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو ثاني تريبل دابل له في أربع مباريات، بتسجيله 37 نقطة، 11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، ليقود ميلووكي باكس إلى الفوز على ضيفه إنديانا بايسرز 129-117.
وساهم الهداف المخضرم داميان ليلارد بالفوز، مع 24 نقطة و13 تمريرة حاسمة، ليحقق باكس فوزه الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى انتصارين في الكأس.
وأضاف البديل غاري ترنت جونيور 18 نقطة لميلووكي، جميعها من خارج القوس.
قال يانيس عن زميله «يلعب بثقة، يمشي بثقة، يعمل جاهدا». تابع «أنا سعيد لأجله ونحتاج اليه أن يلعب بهذه الثقة».
سجل جايلن براون 31 نقطة و11 متابعة وقاد بوسطن سلتيكس حامل اللقب إلى فوز صعب على مضيفه واشنطن ويزاردز 108-96، الجمعة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (أن بي ايه)، وتندرج مباراة بوسطن وواشنطن ضمن مسابقة كأس أن بي ايه التي بدأ اعتمادها الموسم الماضي.
رفع بوسطن رصيده إلى 13 فوزا مقابل 3 خسارات في وصافة المنطقة الشرقية، وفي كأس أن بي ايه يحتل المركز الثاني في المجموعة الثالثة ضمن المنطقة الشرقية (2-1) وراء أتلانتا هوكس.
دالاس يقاوم عودة دنفر
بدون نجمه السلوفيني المصاب لوكا دونتشيتش، قاوم دالاس مافريكس عودة رائعة من مضيفه دنفر ناغتس وهزمه 123-120.
من مقاعد البدلاء، كان ناجي مارشال أفضل مسجل لدالاس مع 26 نقطة، وأضاف بي جيه واشنطن 22 نقطة و13 متابعة والنجم المخضرم كايري إرفينغ 19.
ولدى الخاسر، واصل أفضل لاعب في الدوري العملاق الصربي نيكولا يوكيتش هوايته بتحقيق الـ«تريبل دابل» (ثلاثة أرقام مزدوجة) مع 33 نقطة و17 متابعة و10 تمريرات حاسمة.
وتقدم دالاس بفارق 24 نقطة مطلع الربع الثالث، لكن دنفر قاتل، وساهمت كرة «أليوب» ساحقة لدي أندي جوردان بتنزيل الفارق إلى نقطتين قبل 8:47 دقائق من انتهاء الوقت.
عادلت سلة دانيال غافورد 108-108 قبل 5:13 دقائق من النهاية، وتبادل الفريقان التقدم في الوقت الحاسم.
ومع تخلف دنفر بفارق نقطتين مع بقاء أربع ثوان من النهاية، حاول النجم الكندي جمال موراي (14 نقطة و11 تمريرة حاسمة) إهدار رمية حرة عن عمد، لكنها ارتطمت باللوح وسقطت في السلة عن طريق الخطأ، قبل أن يحسم دالاس الفوز برميتين حرتين لواشنطن.
وأنهى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز سلسلة من خمس خسارات تواليا، بفوزه على ضيفه بروكلين نتس 113-98.
سجل الشاب جاريد ماكاين 30 نقطة وأضاف تايريز ماكسي 26، فيما غاب النجمان جويل إمبيد وبول جورج عن صفوف الفائز.
ولدى الخاسر، كان كاميرون جونسون أفضل مسجل مع 37 نقطة، بينها 9 ثلاثيات من 13 محاولة.
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