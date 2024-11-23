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رونالدو يتفادى رقما سلبيا

11/23/2024 7:15:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ذكر‭ ‬تقرير‭ ‬إعلامي‭ ‬سعودي‭ ‬أن‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو،‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬النصر‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬تفادى‭ ‬الوقوع‭ ‬في‭ ‬رقم‭ ‬سلبي‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬الذي‭ ‬خسر‭ ‬أمام‭ ‬القادسية‭ ‬1‭ / ‬2‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭.‬

وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرياضية‮»‬‭ ‬السعودية‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أن‭ ‬رونالدو‭ ‬سجل‭ ‬هدف‭ ‬فريقه‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬ليحافظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬عن‭ ‬التهديف‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مشاركات‭ ‬متتالية‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬بضمن‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭ ‬السعودي‭.‬

وأضاف‭ ‬التقرير‭: ‬‮«‬فيما‭ ‬خسر‭ (‬الأصفر‭) ‬العاصمي‭ ‬1‭ / ‬2،‭ ‬تجنب‭ ‬رونالدو‭ ‬عبر‭ ‬المباراة‭ ‬رقما‭ ‬فرديا‭ ‬سلبيا‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يمثله‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬2023‭ ‬‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬السابقتين،‭ ‬لعب‭ ‬مع‭ ‬النصر‭ ‬أمام‭ ‬الهلال‭ ‬والرياض،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يمارس‭ ‬هوايته‭ ‬المفضلة،‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬هز‭ ‬شباك‭ ‬المنافسين‭.‬

وكانت‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الرابعة‭ ‬التي‭ ‬يغيب‭ ‬فيها‭ ‬كريستيانو‭ ‬تهديفيا‭ ‬عن‭ ‬مشاركتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬روشن‭.‬

وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬الثلاث‭ ‬السابقة،‭ ‬تكون‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬عبر‭ ‬المباراة‭ ‬التالية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تكرر‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬الرابعة‭. ‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته،‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬استقبلت‭ ‬أهدافا‭ ‬من‭ ‬رونالدو،‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬إلى‭ ‬19‭ ‬فريقا‭. ‬وانضم‭ ‬القادسية‭ ‬إلى‭ ‬لائحة‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬عجزت‭ ‬عن‭ ‬منع‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف،‭ ‬وتلقت‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬واحدا‭ ‬منها‭.‬

ولا‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬اللائحة‭ ‬سوى‭ ‬الباطن‭ ‬والهلال،‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬رونالدو‭ ‬‮«‬الملقب‭ ‬بالدون‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬القائد‮»‬‭ ‬أمامه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أهداف،‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬للأندية‭ ‬العربية،‭ ‬وكأس‭ ‬الدرعية‭ ‬للسوبر‭ ‬السعودي‭.‬

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