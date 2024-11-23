انتر يقسو على فيرونا وتعادل يوفنتوس وميلان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

فيرونا‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬صعد‭ ‬انتر‭ ‬ميلان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬مؤقتا‭ ‬بعدما‭ ‬قسا‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬هيلاس‭ ‬فيرونا‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬انتهت‭ ‬قمة‭ ‬ميلان‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬بتعادل‭ ‬سلبي‭ ‬مخيّب‭. ‬

وتناوب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خواكين‭ ‬كوريا‭ (‬17‭) ‬والفرنسي‭ ‬ماركوس‭ ‬تورام‭ (‬22‭ ‬و25‭) ‬والهولندي‭ ‬ستيفان‭ ‬دي‭ ‬فري‭ (‬31‭) ‬والألماني‭ ‬يان‭ ‬أوريل‭ ‬بيسيك‭ (‬41‭) ‬أهداف‭ ‬بطل‭ ‬إيطاليا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬وجميعها‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

ورفع‭ ‬النيراتسوري‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬قائده‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬لاوتارو‭ ‬مارتينيس‭ ‬وصانع‭ ‬ألعابه‭ ‬الدولي‭ ‬التركي‭ ‬هاكان‭ ‬تشالهانأوغلو،‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬28‭ ‬نقطة‭.‬

ومدّد‭ ‬انتر‭ ‬سلسلة‭ ‬مبارياته‭ ‬بلا‭ ‬هزيمة‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬تواليا،‭ ‬لكنه‭ ‬استعاد‭ ‬نغمة‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬تعادله‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابقة‭ ‬مع‭ ‬نابولي‭ ‬1‭-‬1‭ ‬قبل‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬تجمّد‭ ‬رصيد‭ ‬فيرونا‭ ‬عند‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭.‬

وانتهت‭ ‬قمة‭ ‬يوفنتوس‭ ‬وميلان‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬سان‭ ‬سيرو‭ ‬في‭ ‬ميلانو‭ ‬بالتعادل‭ ‬السلبي‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬جماهيري‭ ‬بلغ‭ ‬75‭ ‬ألف‭ ‬متفرّج‭ ‬أطلق‭ ‬صافرات‭ ‬استهجانه‭ ‬فور‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬

وجاءت‭ ‬المباراة‭ ‬متقاربة‭ ‬جدا،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬من‭ ‬كسر‭ ‬العقم‭ ‬التهديفي،‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬فرص‭ ‬حقيقية‭ ‬للتسجيل‭.‬