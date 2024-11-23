انتر يقسو على فيرونا وتعادل يوفنتوس وميلان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
فيرونا - (أ ف ب): صعد انتر ميلان حامل اللقب إلى الصدارة مؤقتا بعدما قسا على مضيفه هيلاس فيرونا بخماسية نظيفة في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما انتهت قمة ميلان ويوفنتوس في سان سيرو بتعادل سلبي مخيّب.
وتناوب الأرجنتيني خواكين كوريا (17) والفرنسي ماركوس تورام (22 و25) والهولندي ستيفان دي فري (31) والألماني يان أوريل بيسيك (41) أهداف بطل إيطاليا الموسم الماضي وجميعها جاء في الشوط الأول.
ورفع النيراتسوري الذي غاب عنه في هذا اللقاء قائده الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس وصانع ألعابه الدولي التركي هاكان تشالهانأوغلو، رصيده الى 28 نقطة.
ومدّد انتر سلسلة مبارياته بلا هزيمة إلى 11 تواليا، لكنه استعاد نغمة الفوز بعد تعادله في المرحلة السابقة مع نابولي 1-1 قبل النافذة الدولية.
في المقابل، تجمّد رصيد فيرونا عند 12 نقطة في المركز الرابع عشر.
وانتهت قمة يوفنتوس وميلان على ملعب سان سيرو في ميلانو بالتعادل السلبي أمام حشد جماهيري بلغ 75 ألف متفرّج أطلق صافرات استهجانه فور نهاية المباراة.
وجاءت المباراة متقاربة جدا، لكن من دون أن يتمكن أي من الفريقين من كسر العقم التهديفي، ولا حتى من صناعة فرص حقيقية للتسجيل.
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