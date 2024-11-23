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برشلونة يفرط في التقدم ويخرج متعادلاً

11/23/2024 7:15:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

مدريد‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭) : ‬خطف‭ ‬سيلتا‭ ‬فيجو‭ ‬تعادلا‭ ‬صعبا‭ ‬مع‭ ‬ضيفه‭ ‬برشلونة‭ ‬2/2،‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬14‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ورفع‭ ‬برشلونة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬34‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب،‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬وبفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والذي‭ ‬يلعب‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الجولة‭ ‬مع‭ ‬مضيفه‭ ‬ليجانيس‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬رفع‭ ‬سيلتا‭ ‬فيجو‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الحادي‭ ‬عشر‭.‬

وتقدم‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬15‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رافينيا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضيف‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬61‭ ‬وفي‭ ‬الدقيقة‭ ‬84‭ ‬سجل‭ ‬ألفونسو‭ ‬جونزاليس‭ ‬الهدف‭ ‬الأول
لسيلتا‭ ‬فيجو،‭ ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬زميله‭ ‬هوجو‭ ‬ألفاريز‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ .‬86

وأكمل‭ ‬برشلونة‭ ‬المباراة‭ ‬بعشر‭ ‬لاعبين‭ ‬بعد‭ ‬طرد‭ ‬لاعبه‭ ‬مارك‭ ‬كاسادو‭ ‬فيالدقيقة‭ .‬82

ونجا‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬من‭ ‬فخ‭ ‬ضيفه‭ ‬ديبورتيفو‭ ‬ألافيس‭ ‬وقلب‭ ‬تخلفه‭ ‬أمامه‭ ‬بهدف‭ ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬2‭-‬1‭ ‬وانتزع‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مؤقتا‭ ‬من‭ ‬جاره‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭. ‬

وتقدم‭ ‬الضيوف‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬للاعب‭ ‬الوسط‭ ‬جون‭ ‬غوريدي‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬اثر‭ ‬لمسة‭ ‬يد‭ ‬على‭ ‬المدافع‭ ‬خافي‭ ‬غالان‭ (‬7‭)‬،‭ ‬وانتظر‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬الارجنتيني‭ ‬دييغو‭ ‬سيميوني‭ ‬الدقائق‭ ‬الـ15‭ ‬الأخيرة‭ ‬لقلب‭ ‬الطاولة‭ ‬بهدفين‭ ‬للفرنسي‭ ‬أنطوان‭ ‬غريزمان‭ (‬76‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭) ‬والنروجي‭ ‬ألكسندر‭ ‬سورلوث‭ (‬86‭).‬

وواصل‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬صحوته‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬والثامن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬29‭ ‬نقطة‭ ‬وارتقى‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬امام‭ ‬جاره‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الذي‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬ليغانيس‭ ‬الأحد‭.‬

وكلّل‭ ‬فالنسيا‭ ‬عودته‭ ‬الى‭ ‬المنافسة‭ ‬عقب‭ ‬الفيضانات‭ ‬المدمرة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد،‭ ‬بفوز‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬4-2‭.‬

وسجل‭ ‬سيسار‭ ‬تاريغا‭ (‬8‭) ‬وهوغو‭ ‬دورو‭ (‬50‭ ‬و53‭) ‬ودييغو‭ ‬لوبيس‭ (‬56‭) ‬أهداف‭ ‬فالنسيا،‭ ‬ودورو‭ (‬14‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭) ‬والارجنتيني‭ ‬شيمي‭ ‬أفيلا‭ (‬66‭) ‬هدفي‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬للنادي‭ ‬الواقع‭ ‬على‭ ‬الساحل‭ ‬الشرقي‭ ‬للبلاد،‭ ‬والأول‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬تعادلات‭ ‬وهزيمتين‭ ‬فتخلص‭ ‬من‭ ‬المركز‭ ‬الاخير‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يحتله‭ ‬بلد‭ ‬الوليد‭ ‬بتسع‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬فالنسيا‭ ‬الثامن‭ ‬عشر‭ ‬واسبانيول‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬والذي‭ ‬مني‭ ‬بخسارة‭ ‬مذلة‭ ‬امام‭ ‬جاره‭ ‬ومضيفه‭ ‬جيرونا‭ ‬1‭-‬4‭.‬

ولعب‭ ‬فالنسيا‭ ‬مباراتين‭ ‬أقل‭ ‬بعد‭ ‬تأجيل‭ ‬مواجهتيه‭ ‬أمام‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬واسبانيول‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬السابقتين‭ ‬بسبب‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬ضربت‭ ‬شرق‭ ‬إسبانيا‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬وخلفت‭ ‬227‭ ‬قتيلا‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬مُني‭ ‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬بخسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭.‬

وتابع‭ ‬جيرونا،‭ ‬مفاجأة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬صحوته‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬عندما‭ ‬أكرم‭ ‬وفادة‭ ‬جاره‭ ‬إسبانيول‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لبراين‭ ‬جيل‭ (‬4‭) ‬والمقدوني‭ ‬الشمالي‭ ‬بويان‭ ‬ميوفسكي‭ (‬16‭ ‬و21‭) ‬والتشيكي‭ ‬لاديسلاف‭ ‬كرييتشي‭ (‬27‭) ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬لخافي‭ ‬بويادو‭ (‬55‭).‬

وصعد‭ ‬جيرونا‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬مؤقتا‭ ‬برصيد‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬امام‭ ‬اوساسونا‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬فياريال‭ ‬الاحد‭.‬

ولحق‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬بجيرونا‭ ‬بفوزه‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬لاس‭ ‬بالماس‭ ‬3‭-‬2‭.‬

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