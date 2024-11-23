برشلونة يفرط في التقدم ويخرج متعادلاً

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
مدريد - (د ب أ) : خطف سيلتا فيجو تعادلا صعبا مع ضيفه برشلونة 2/2، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث والذي يلعب اليوم الأحد في نفس الجولة مع مضيفه ليجانيس.
على الجانب الآخر، رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 18 نقطة في المركز الحادي عشر.
وتقدم برشلونة في الدقيقة 15 عن طريق رافينيا، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 61 وفي الدقيقة 84 سجل ألفونسو جونزاليس الهدف الأول
لسيلتا فيجو، فيما سجل زميله هوجو ألفاريز التعادل في الدقيقة .86
وأكمل برشلونة المباراة بعشر لاعبين بعد طرد لاعبه مارك كاسادو فيالدقيقة .82
ونجا أتلتيكو مدريد من فخ ضيفه ديبورتيفو ألافيس وقلب تخلفه أمامه بهدف الى فوز 2-1 وانتزع المركز الثاني مؤقتا من جاره ريال مدريد حامل اللقب.
وتقدم الضيوف بهدف مبكر للاعب الوسط جون غوريدي من ركلة جزاء اثر لمسة يد على المدافع خافي غالان (7)، وانتظر رجال المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني الدقائق الـ15 الأخيرة لقلب الطاولة بهدفين للفرنسي أنطوان غريزمان (76 من ركلة جزاء) والنروجي ألكسندر سورلوث (86).
وواصل أتلتيكو مدريد صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا والثامن هذا الموسم رافعا رصيده الى 29 نقطة وارتقى الى المركز الثاني مؤقتا بفارق نقطتين امام جاره ريال مدريد الذي يحل ضيفا على ليغانيس الأحد.
وكلّل فالنسيا عودته الى المنافسة عقب الفيضانات المدمرة في شرق البلاد، بفوز كبير على ضيفه ريال بيتيس 4-2.
وسجل سيسار تاريغا (8) وهوغو دورو (50 و53) ودييغو لوبيس (56) أهداف فالنسيا، ودورو (14 خطأ في مرمى فريقه) والارجنتيني شيمي أفيلا (66) هدفي ريال بيتيس.
وهو الفوز الثاني هذا الموسم للنادي الواقع على الساحل الشرقي للبلاد، والأول بعد ثلاثة تعادلات وهزيمتين فتخلص من المركز الاخير الذي بات يحتله بلد الوليد بتسع نقاط بفارق نقطة واحدة خلف فالنسيا الثامن عشر واسبانيول التاسع عشر والذي مني بخسارة مذلة امام جاره ومضيفه جيرونا 1-4.
ولعب فالنسيا مباراتين أقل بعد تأجيل مواجهتيه أمام ريال مدريد واسبانيول في المرحلتين السابقتين بسبب الفيضانات التي ضربت شرق إسبانيا نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي وخلفت 227 قتيلا.
في المقابل، مُني ريال بيتيس بخسارته الرابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع.
وتابع جيرونا، مفاجأة الموسم الماضي، صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما أكرم وفادة جاره إسبانيول بأربعة أهداف لبراين جيل (4) والمقدوني الشمالي بويان ميوفسكي (16 و21) والتشيكي لاديسلاف كرييتشي (27) مقابل هدف لخافي بويادو (55).
وصعد جيرونا الى المركز الخامس مؤقتا برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة امام اوساسونا الذي يستضيف فياريال الاحد.
ولحق ريال مايوركا بجيرونا بفوزه الثمين على مضيفه لاس بالماس 3-2.
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