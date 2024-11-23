الشباب يحقق المركز السابع في الآسيوية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق «ممثل الوطن» فريق الشباب الأول لكرة اليد المركز السابع في ختام مشاركته في البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري، بعد أن تغلب في آخر مواجهاته على منافسه ميس كيرمان الإيراني بنتيجة (31/36)، وذلك في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن تحديد المركزين السابع والثامن على صالة الدحيل الرياضية في العاصمة القطرية الدوحة.
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