الشباب يحقق المركز السابع في الآسيوية

حقق‭ ‬‮«‬ممثل‭ ‬الوطن‮»‬‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬للأندية‭ ‬أبطال‭ ‬الدوري،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تغلب‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مواجهاته‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬ميس‭ ‬كيرمان‭ ‬الإيراني‭ ‬بنتيجة‭ (‬31/36‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬تحديد‭ ‬المركزين‭ ‬السابع‭ ‬والثامن‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الدحيل‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭.‬

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