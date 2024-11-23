منتخب رجال السلة وصل دبي ويستعد للإمارات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: حسين فتح الله
وصل منتخب رجال السلة إلى مدينة دبي في الإمارات استعدادًا لملاقاة منتخب بلادها غدًا الإثنين، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2025، وكان وفد المنتخب قد غادر مباشرة بعد انتهاء مباراته الجمعة بعد الفوز على المنتخب السوري في المواجهة التي أقيمت على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وخضع لاعبو المنتخب لراحة إجبارية أمس السبت، وسيستأنف تدريباته اليوم الأحد على فترتين صباحية ومسائية، ويتدرب غدًا الإثنين تدريبًا واحدًا في الفترة الصباحية على أن تكون المواجهة في ذات اليوم عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت البحرين، وبعدها سيعود المنتخب إلى أرض الوطن ظهر الثلاثاء عند الساعة الواحدة والنصف.
ويتطلع منتخبنا إلى تقديم الأداء الفني المنتظر من أجل تحقيق الفوز الثاني على التوالي، ومواصلة المنافسة في المجموعة التي تضم بجانبه منتخبات سوريا والإمارات ولبنان.
ويشير ترتيب المجموعة الحالي إلى تصدر منتخب لبنان برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه منتخبنا في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ويحل منتخب سوريا ثالثا برصيد 4 نقاط، وأخيرا يتذيل منتخب الإمارات المجموعة برصيد 3 نقاط.
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