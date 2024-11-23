Sunday, 24 November 2024 03:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب رجال السلة وصل دبي ويستعد للإمارات

11/23/2024 7:15:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله


وصل‭ ‬منتخب‭ ‬رجال‭ ‬السلة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬استعدادًا‭ ‬لملاقاة‭ ‬منتخب‭ ‬بلادها‭ ‬غدًا‭ ‬الإثنين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025،‭ ‬وكان‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬غادر‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مباراته‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وخضع‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬لراحة‭ ‬إجبارية‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬وسيستأنف‭ ‬تدريباته‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية،‭ ‬ويتدرب‭ ‬غدًا‭ ‬الإثنين‭ ‬تدريبًا‭ ‬واحدًا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬اليوم‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين،‭ ‬وبعدها‭ ‬سيعود‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬والنصف‭.‬

ويتطلع‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬المنتظر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ومواصلة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬بجانبه‭ ‬منتخبات‭ ‬سوريا‭ ‬والإمارات‭ ‬ولبنان‭.‬

ويشير‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬ويأتي‭ ‬خلفه‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬ويحل‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬وأخيرا‭ ‬يتذيل‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬

MENAFN23112024000055011008ID1108918773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث