منتخب رجال السلة وصل دبي ويستعد للإمارات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله





وصل‭ ‬منتخب‭ ‬رجال‭ ‬السلة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬دبي‭ ‬في‭ ‬الإمارات‭ ‬استعدادًا‭ ‬لملاقاة‭ ‬منتخب‭ ‬بلادها‭ ‬غدًا‭ ‬الإثنين،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2025،‭ ‬وكان‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬قد‭ ‬غادر‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مباراته‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭.‬

وخضع‭ ‬لاعبو‭ ‬المنتخب‭ ‬لراحة‭ ‬إجبارية‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬وسيستأنف‭ ‬تدريباته‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية،‭ ‬ويتدرب‭ ‬غدًا‭ ‬الإثنين‭ ‬تدريبًا‭ ‬واحدًا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الصباحية‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬اليوم‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الثامنة‭ ‬مساءً‭ ‬بتوقيت‭ ‬البحرين،‭ ‬وبعدها‭ ‬سيعود‭ ‬المنتخب‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الوطن‭ ‬ظهر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬والنصف‭.‬

ويتطلع‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬المنتظر‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬ومواصلة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬بجانبه‭ ‬منتخبات‭ ‬سوريا‭ ‬والإمارات‭ ‬ولبنان‭.‬

ويشير‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الحالي‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬منتخب‭ ‬لبنان‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬ويأتي‭ ‬خلفه‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬برصيد‭ ‬5‭ ‬نقاط،‭ ‬ويحل‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط،‭ ‬وأخيرا‭ ‬يتذيل‭ ‬منتخب‭ ‬الإمارات‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭.‬