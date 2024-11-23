أطـعـمـة ومـشـروبات خطـرة على تلاميذ المدارس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووفقا‭ ‬لها،‭ ‬تناول‭ ‬المنتجات‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‭ ‬لا‭ ‬يسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬صحية‭ ‬قصيرة‭ ‬المدى‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬يؤدي‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬مزمنة‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬مثل‭ ‬التهاب‭ ‬المعدة‭ ‬والتهاب‭ ‬الاثني‭ ‬عشر‭.‬

وتقول‭: ‬‮«‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تؤثر‭ ‬هذه‭ ‬الأطعمة‭ ‬في‭ ‬البنكرياس‭. ‬أما‭ ‬مشروبات‭ ‬الطاقة‭ ‬فتشكل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي‭ ‬والقلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‮»‬‭.‬