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أطـعـمـة ومـشـروبات خطـرة على تلاميذ المدارس

11/23/2024 7:07:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تشير‭ ‬الدكتورة‭ ‬يلينا‭ ‬بوزدنياكوفا‭ ‬أخصائية‭ ‬طب‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الأطعمة‭ ‬والمشروبات‭ ‬الخطرة‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬لتلاميذ‭ ‬المدارس‭ ‬عدم‭ ‬تناولها‭. ‬وتقول‭: ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬لتلاميذ‭ ‬المدارس‭ ‬تناول‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬ومشروبات‭ ‬الطاقة‭ ‬ورقائق‭ ‬البطاطس‭ ‬والمشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬المحلاة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المايونيز‭ ‬وصلصة‭ ‬الكاتشب‭ ‬ (Ketchup) ‭ ‬غير‭ ‬مرغوب‭ ‬فيهما‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي‭ ‬وتناولها‭ ‬يسبب‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬عند‭ ‬الأطفال‮»‬‭.‬

ووفقا‭ ‬لها،‭ ‬تناول‭ ‬المنتجات‭ ‬المذكورة‭ ‬أعلاه‭ ‬لا‭ ‬يسبب‭ ‬مشكلات‭ ‬صحية‭ ‬قصيرة‭ ‬المدى‭ ‬فقط،‭ ‬بل‭ ‬يؤدي‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬الإصابة‭ ‬بأمراض‭ ‬مزمنة‭ ‬في‭ ‬الجهاز‭ ‬الهضمي،‭ ‬مثل‭ ‬التهاب‭ ‬المعدة‭ ‬والتهاب‭ ‬الاثني‭ ‬عشر‭.‬

وتقول‭: ‬‮«‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تؤثر‭ ‬هذه‭ ‬الأطعمة‭ ‬في‭ ‬البنكرياس‭. ‬أما‭ ‬مشروبات‭ ‬الطاقة‭ ‬فتشكل‭ ‬خطورة‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬العصبي‭ ‬والقلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‮»‬‭.‬

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