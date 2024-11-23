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البحرين تـوفـر بـيـئـة عمل آمنة وصحـيـة:العمل الدولية تشيد بإدارة سوق العمل

11/23/2024 7:07:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

أكد‭ ‬مستشار‭ ‬الأنشطة‭ ‬العمالية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬مصطفى‭ ‬سعيد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تتميز‭ ‬بتقديم‭ ‬نموذج‭ ‬متقدم‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وتنظيم‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬حيث‭ ‬تسعى‭ ‬لتحقيق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬العمال،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تطوير‭ ‬الإطار‭ ‬القانوني‭ ‬ليصبح‭ ‬أكثر‭ ‬انسجاماً‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬العمل‭ ‬الدولية،‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬حماية‭ ‬أكبر‭ ‬وتحسين‭ ‬ظروف‭ ‬وشروط‭ ‬العمل‭.‬

وحول‭ ‬مبادرة‭ ‬البحرين‭ ‬بتمديد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬وقت‭ ‬الظهيرة‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم‭ ‬ليكون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬بدل‭ ‬شهرين،‭ ‬قال‭ ‬مستشار‭ ‬الأنشطة‭ ‬العمالية‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬إن‭ ‬المملكة‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬أوائل‭ ‬بلدان‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬حظرت‭ ‬العمل‭ ‬تحت‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬الحر،‭ ‬لذا‭ ‬جاء‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬حظر‭ ‬العمل‭ ‬لتكون‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬قراراً‭ ‬طبيعياً‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬حكومة‭ ‬البحرين‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬عمل‭ ‬آمنة‭ ‬وصحية‭ ‬وترجمة‭ ‬لاحترامها‭ ‬لمعايير‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مشيداً‭ ‬بهذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الإيجابية‭ ‬وما‭ ‬تبعها‭ ‬من‭ ‬تطبيق‭ ‬فعلي‭ ‬وشامل‭ ‬لهذه‭ ‬الإجراءات،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬النقابات‭ ‬العمالية‭ ‬وأرباب‭ ‬العمل‭ ‬كشركاء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭.‬

وبخصوص‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الموجهة‭ ‬للعمالة،‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬للعمالة‭ ‬الأجنبية،‭ ‬مثل‭ ‬تبسيط‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتحسين‭ ‬الكفاءة،‭ ‬تعدّ‭ ‬تطوراً‭ ‬ملحوظاً،‭ ‬داعيا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تترافق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرات‭ ‬مع‭ ‬حوار‭ ‬اجتماعي‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬العمال‭ ‬وأصحاب‭ ‬العمل،‭ ‬وبالأخص‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أعداداً‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬الأجانب،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬الضمانات‭ ‬القانونية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬وتعزز‭ ‬حمايتهم‭.‬

وبخصوص‭ ‬محافظة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬تصدر‭ ‬تصنيف‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬أكد‭ ‬مستشار‭ ‬الأنشطة‭ ‬العمالية‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬احتفاظ‭ ‬البحرين‭ ‬بموقعها‭ ‬ضمن‭ ‬الفئة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬يعكس‭ ‬جدية‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعزيز‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬يتطلب‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬التشريعات‭ ‬وآليات‭ ‬التنفيذ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬أطراف‭ ‬الإنتاج‭ ‬لضمان‭ ‬حماية‭ ‬شاملة‭ ‬وفعالة‭ ‬لجميع‭ ‬العمال،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬الفئات‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للمخاطر‭.‬

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