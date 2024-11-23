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غدا.. انطلاق الملتقى الإحصائي الأول للجامعات والجمعيات المهنية والعلمية

11/23/2024 2:50:05 PM
(MENAFN- Al Watan) تطلق الهيئة العامة للإحصاء غداً الأحد أعمال الملتقى الإحصائي الأول للجامعات والجمعيات المهنية والعلمية الإحصائية، والذي تنظِّمه الهيئة العامة للإحصاء بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات والجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات وتستضيفه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الجامعات والوكلاء وعمداء الكليات المتخصصة ومنسوبي المراكز البحثية بالإضافة إلى رؤساء المجالس والأعضاء التنفيذيين من الجمعيات المهنية والعلمية الإحصائية، وعدد من الأكاديميين والمهتمين والمختصين في المجال الإحصائي.
ويعد هذا الملتقى الأول من نوعه والذي يختص في بحث سُبُل التكامل بين القطاعين الإحصائي والأكاديمي في المملكة، ويأتي هذا الملتقى في سياق جهود الهيئة لرفع وتعزيز مستوى الوعي بمجريات وواقع العمل الإحصائي لدى المتخصصين، فضلا عن شرائح المجتمع الأخرى؛ وذلك لتحقيق مستويات أعلى من التجاوب الواسع الفعَّال مع أعمال الهيئة الميدانية بما يضمن توفير البيانات والمعلومات للعديد من المؤشرات الإحصائية، وسيحظى بمشاركة عدد من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في مجال الإحصاء وعلوم البيانات.
يشار إلى أن القطاع الإحصائي في المملكة يتشكَّل من مكوِّنات عدة لكل منها دور معين في مجال العمل الإحصائي، ومن هذه المكوِّنات الهيئة العامة للإحصاء، وأقسام الإحصاء في الجامعات، والمراكز البحثية المتخصصة في الدراسات والبحوث الإحصائية، والجمعيات المهنية والعلمية الإحصائية المتخصصة في علوم البيانات، وتعدُّ هذه الجمعيات حلقة الوصل بين الجانب الأكاديمي الإحصائي والجانب المهني التطبيقي.
يذكر أن الملتقى الإحصائي للجمعات والجمعيات يأتي ضمن إطار جهود الهيئة العامة للإحصاء المستمرة في تعزيز المعرفة العلمية الإحصائية، وإطلاق المبادرات التي تُسهم في رفع مستوى الثقافة الإحصائية في المجتمع بما يضمن استدامة الوعي بأهمية البيانات والمؤشرات الإحصائية، ودورها الحيوي في دعم وتمكين صناع القرار وراسمي السياسات لوضع خطط التنمية المستدامة خلال السنوات القادمة على أسس علمية صحيحة تستند إلى ما هو موجود في بالفعل من حقائق في أرض الواقع.

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