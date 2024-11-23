Sunday, 24 November 2024 12:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تأسيس مجلس أعمال أردني ويلزي مشترك

11/23/2024 2:49:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع غرفة ويلز في مدينة كارديف مذكرة لتأسيس مجلس أعمال أردني – ويلزي مشترك لتعزيز وتطوير العلاقات الأردنية الويلزية وزيادة التعاون بين المجتمعات التجارية في كلا الجانبين المهتمة بزيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية، والترويج للاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة بين رجال الأعمال في الأردن وويلز.

وأكد المهندس عبدالرحمن أبو طيرعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس الوفد المشارك، على أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الويلزية في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الجانبين، كما أشار إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة والتي تشمل عدة قطاعات منها الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا، مشيرا إلى القوانين الاستثمارية الجديدة والتي تدعم بيئة الاستثمار و تجذب المستثمرين و تضمن حقوقهم الاستثمارية، كما أشار إلى تعزيز السياحة بين الجانبين والعمل على دعم السياحة في الأردن لدعم الروابط الثقافية والاقتصادية حيث أنها منطقة آمنة ومستقرة على الرغم من الاضطرابات المحيطة في المنطقة.

وأكد المهندس أبو طير على أهمية تبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأردنيين والويلزيين من خلال تكثيف لقاءات القطاع الخاص بين الجانبيين وتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والفرص الاستثمارية خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة والابتكار.

بدوره، أكد جوس ويليامز، المدير التنفيذي المؤقت للغرفة أن ويلز تلعب دورًا هامًا في التجارة العالمية تاريخيًا، ولديها إمكانيات كبيرة لتعزيز نجاحاتها في التصنيع المتقدم، علوم الحياة، وبالطبع إزالة الكربون الصناعي مع إمكاناتها الضخمة في الطاقة المتجددة، كما أشار أن هناك العديد من الفرص المثيرة أمام الاقتصاد الويلزي، ومن المهم أن تكون الشركات منفتحة على مشاركة شغفها ومعرفتها من خلال التعاون. ورحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجمعية والغرفة، مؤكدا على ضرورة التعزيز الروابط بين الشركات الويلزية والأردنية، مما سيمكننا من العمل معًا لتحديد فرص جديدة.

من جانبه، ثمن ديفيد بينيا، مدير التجارة الدولية في غرفة ويلز توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين. أكد أن المذكرة تمثل علاقة عمل وثيقة بين الغرفة والجمعية، مما يساعد على تسهيل التجارة ونقل المعرفة بين أعضاء الغرفة، وتعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على صعيد البلدين.

وقدم مدير عام الجمعية طارق حجازي عرضا حول دور الجمعية في الترويج للفرص الاقتصادية بالمملكة لاستقطاب الاستثمارات من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتأسيس مجالس أعمال على المستوى المحلي والدولي، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ووويلز بلغ العام الماضي، نحو 101.5 مليون دولار.

وحضر تأسيس مجلس الأعمال أعضاء الوفد المشارك من جمعية رجال الاعمال الأردنيين، حسن الطباع، الدكتور شكري مراشدة، محمد بدير، وبهجت حمدان.

MENAFN23112024000072011014ID1108918532

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث