تأسيس مجلس أعمال أردني ويلزي مشترك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مع غرفة ويلز في مدينة كارديف مذكرة لتأسيس مجلس أعمال أردني – ويلزي مشترك لتعزيز وتطوير العلاقات الأردنية الويلزية وزيادة التعاون بين المجتمعات التجارية في كلا الجانبين المهتمة بزيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية، والترويج للاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة بين رجال الأعمال في الأردن وويلز.
وأكد المهندس عبدالرحمن أبو طيرعضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس الوفد المشارك، على أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الويلزية في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الجانبين، كما أشار إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة والتي تشمل عدة قطاعات منها الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا، مشيرا إلى القوانين الاستثمارية الجديدة والتي تدعم بيئة الاستثمار و تجذب المستثمرين و تضمن حقوقهم الاستثمارية، كما أشار إلى تعزيز السياحة بين الجانبين والعمل على دعم السياحة في الأردن لدعم الروابط الثقافية والاقتصادية حيث أنها منطقة آمنة ومستقرة على الرغم من الاضطرابات المحيطة في المنطقة.
وأكد المهندس أبو طير على أهمية تبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأردنيين والويلزيين من خلال تكثيف لقاءات القطاع الخاص بين الجانبيين وتنظيم ورش عمل لتبادل المعرفة والفرص الاستثمارية خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة والابتكار.
بدوره، أكد جوس ويليامز، المدير التنفيذي المؤقت للغرفة أن ويلز تلعب دورًا هامًا في التجارة العالمية تاريخيًا، ولديها إمكانيات كبيرة لتعزيز نجاحاتها في التصنيع المتقدم، علوم الحياة، وبالطبع إزالة الكربون الصناعي مع إمكاناتها الضخمة في الطاقة المتجددة، كما أشار أن هناك العديد من الفرص المثيرة أمام الاقتصاد الويلزي، ومن المهم أن تكون الشركات منفتحة على مشاركة شغفها ومعرفتها من خلال التعاون. ورحب بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجمعية والغرفة، مؤكدا على ضرورة التعزيز الروابط بين الشركات الويلزية والأردنية، مما سيمكننا من العمل معًا لتحديد فرص جديدة.
من جانبه، ثمن ديفيد بينيا، مدير التجارة الدولية في غرفة ويلز توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية رجال الأعمال الأردنيين. أكد أن المذكرة تمثل علاقة عمل وثيقة بين الغرفة والجمعية، مما يساعد على تسهيل التجارة ونقل المعرفة بين أعضاء الغرفة، وتعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية على صعيد البلدين.
وقدم مدير عام الجمعية طارق حجازي عرضا حول دور الجمعية في الترويج للفرص الاقتصادية بالمملكة لاستقطاب الاستثمارات من خلال توقيع مذكرات تفاهم وتأسيس مجالس أعمال على المستوى المحلي والدولي، وتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية، مبينا أن حجم التبادل التجاري بين الأردن ووويلز بلغ العام الماضي، نحو 101.5 مليون دولار.
وحضر تأسيس مجلس الأعمال أعضاء الوفد المشارك من جمعية رجال الاعمال الأردنيين، حسن الطباع، الدكتور شكري مراشدة، محمد بدير، وبهجت حمدان.
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