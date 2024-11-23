مدربة باليه سورية تدخل موسوعة غينيس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حققت مدربة الباليه والجمباز الإيقاعي السورية، يارا خضير، إنجازاً عالمياً بدخولها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، خلال فعاليات اليوم العالمي لـ"غينيس" الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة.
وقالت يارا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنها سجلت رقماً قياسياً جديداً لأطول مسافة "سبليت" (split) بين دراجتين متحركتين.
وعبّرت يارا عن سعادتها بهذا الإنجاز عبر منشور لها على حسابها في "انستغرام"، وقالت: "الأحلام، أو كما أسميها في قاموسي الطموحات والخطط، هي موهبة ونعمة، وهي الدافع الأساسي للاستمرارية. اليوم، والحمد لله، حققت إنجازاً جديداً، إنجازاً عالمياً، اليوم رسمياً دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية".
وأضافت: "أهدي هذا الإنجاز لنفسي التي لم تخذلني أبداً بكل مرة علّقت عليها أملًا من آمالي، ولأهلي الذين كانوا دائماً بجانبي داعمين بكل خطوة، ولبلدي سوريا التي انطلقت منها بهذه القوة والإصرار على تحقيق كل إنجاز أطمح له، وبلدي الثاني الإمارات الذي احتضن أحلامي وغذّاها ومهّد لي الطريق للوصول إليها".
تنحدر يارا من بلدة الكفر في ريف السويداء، وقد تميزت في فن الباليه منذ صغرها، ونجحت في تمثيل بلدها من خلال مشاركات دولية، محققة العديد من النجاحات اللافتة التي عززت مكانتها في عالم الفن والرياضة.
وتُعد موسوعة غينيس اليوم من أبرز المراجع في العالم، إذ تضم أرقاماً قياسية تتراوح بين الإنجازات الفردية والجماعية، العلمية والرياضية، وحتى بعض التحديات الفريدة والغريبة، ويتم تحديث الموسوعة سنوياً، وتصدر بلغات متعددة، كما تتيح منصة إلكترونية للمشاركات والتقديم على تحقيق أرقام قياسية جديدة. وكالات
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