مدربة باليه سورية تدخل موسوعة غينيس

حققت مدربة الباليه والجمباز الإيقاعي السورية، يارا خضير، إنجازاً عالمياً بدخولها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، خلال فعاليات اليوم العالمي لـ"غينيس" الذي أقيم في الإمارات العربية المتحدة.



وقالت يارا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنها سجلت رقماً قياسياً جديداً لأطول مسافة "سبليت" (split) بين دراجتين متحركتين.











وعبّرت يارا عن سعادتها بهذا الإنجاز عبر منشور لها على حسابها في "انستغرام"، وقالت: "الأحلام، أو كما أسميها في قاموسي الطموحات والخطط، هي موهبة ونعمة، وهي الدافع الأساسي للاستمرارية. اليوم، والحمد لله، حققت إنجازاً جديداً، إنجازاً عالمياً، اليوم رسمياً دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية".





وأضافت: "أهدي هذا الإنجاز لنفسي التي لم تخذلني أبداً بكل مرة علّقت عليها أملًا من آمالي، ولأهلي الذين كانوا دائماً بجانبي داعمين بكل خطوة، ولبلدي سوريا التي انطلقت منها بهذه القوة والإصرار على تحقيق كل إنجاز أطمح له، وبلدي الثاني الإمارات الذي احتضن أحلامي وغذّاها ومهّد لي الطريق للوصول إليها".



تنحدر يارا من بلدة الكفر في ريف السويداء، وقد تميزت في فن الباليه منذ صغرها، ونجحت في تمثيل بلدها من خلال مشاركات دولية، محققة العديد من النجاحات اللافتة التي عززت مكانتها في عالم الفن والرياضة.





وتُعد موسوعة غينيس اليوم من أبرز المراجع في العالم، إذ تضم أرقاماً قياسية تتراوح بين الإنجازات الفردية والجماعية، العلمية والرياضية، وحتى بعض التحديات الفريدة والغريبة، ويتم تحديث الموسوعة سنوياً، وتصدر بلغات متعددة، كما تتيح منصة إلكترونية للمشاركات والتقديم على تحقيق أرقام قياسية جديدة. وكالات



