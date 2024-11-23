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الوحدات ينظر إلى مهمته الآسيوية كتعويض عن خيبة الدرع

11/23/2024 2:48:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان - أثارت خسارة فريق الوحدات في نهائي مسابقة درع اتحاد كرة القدم أمام السلط، استياء جماهير النادي التي كانت تتطلع لفوز الفريق بأول ألقاب الموسم الكروي الحالي.
لكن مشجعي الوحدات يأملون في الوقت ذاته أن يتمكن الفريق من تعويضهم عبر الفوز في المباراة المقبلة على سباهان أصفهان الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة، من أجل ضمان التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا 2.
ويحمل المشجعون المنظومة بأكملها من إدارة وجهاز فني ولاعبين مسؤولية الخسارة بركلات الترجيح أمام السلط، لكنهم يضعون في الوقت ذاته ثقتهم في قدرة الوحدات على تخطي الحاجز الإيراني، خصوصا وأن الفريق يتصدر مجموعته الثالثة برصيد 10 نقاط.
وسافر وفد الوحدات إلى الدوحة أمس، لملاقاة سباهان أصفهان عند الساعة السابعة من مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب ستاد حمد الكبير بالنادي العربي.
وأكد المحلل الكروي هيثم أحمد أن على منظومة فريق الوحدات طي صفحة الإخفاق بنهائي الدرع، والنظر إلى البطولة الآسيوية، شارحا: "محو الآثار النفسية هو الهدف الأهم أمام منظومة الوحدات الإدارية والفنية وحتى اللاعبين، ورغم أن المسافة الزمنية قصيرة، فإن المطلوب هو ترتيب الأوراق سريعا، بما يمنح اللاعبين جرعة نفسية قوية وتركيزا ذهنيا عاليا، وتكرار ما فعلوه في عمان بالتغلب على الفريق الإيراني 2-1، خصوصا في ظل صحوة سباهان أصفهان وفوزه الكبير على الشارقة بنتيجة 1-3 في الجولة الماضية.
وتناول أحمد، أسباب تفريط فريق الوحدات بلقب تعتبره جماهيره "كان بمتناول اليد على الورق"، وقال: "نبارك لفريق السلط اللقب المستحق، حيث تخلص من الفرق الكبيرة حتى توج باللقب الأول. الكرة تعطي من يعطيها، وتعاقب من يتهاون في أدق تفاصيلها، فقد استلم الوحدات زمام المبادرة بالشوط الأول، وسجل هدفا، لكنه لم يعزز تقدمه وأضاع العديد من الفرص السانحة للتسجيل".
وأضاف: "تراجع الوحدات بشكل غير مبرر في الشوط الثاني، مع اهتمام المدير الفني بالجانب الدفاعي، وغياب التوفيق في تبديلاته، خصوصا عندما سلم منطقة العمليات للسلط، وبالمقابل نجح المدير الفني للسلط هيثم الشبول، في تحسين أداء فريقه واستثمار أخطاء المنافس، ونفذ لاعبوه المهام والواجبات التكتيكية على أرض الملعب، ما قاد الفريق قاده إلى تعديل النتيجة وحسم اللقاء بركلات الترجيح والفوز باللقب،
وتابع: "هناك أخطاء تكلمنا عنها مرارا وتكرارا في تكوين الفريق، والملاحظات على التعاقات المحلية والمحترفين، تحتاج إلى موضوع خاص ومفصل، لكن ما أريد تأكيده هو أن الفوز على أصفهان أو العودة بنقطة التأهل يمسح إخفاق الدرع".
على صعيد متصل، تحدث الصحفي المتخصص الوحداتي ثائر الشيباني عن خيبة الفريق الأخضر قائلا: "لم يجهز فريق الوحدات نفسه ذهنيا لمباراة نهائي الدرع، بدليل التسرع وإهدار فرص سهلة أمام مرمى السلط، رغم أن المدرب رأفت علي قدم تقريبا التشكيلة ذاتها التي تجاوزت الصريح برباعية في الدور نصف النهائي، في الوقت الذي استحق فيه السلط اللقب عن جدارة واستحقاق، نظير ما قدمه بالشوط الثاني".
ووأردف: "رأفت لم يجانبه الحظ في قراءة أحداث المباراة، ولم تكن تبديلاته موفقة إلى حد كبير، لا سيما في تبديلي محمد موالي وصالح راتب، فالأول كان الأفضل فنيا بالملعب، والثاني استبدله قبل نهاية المباراة بثوان، وكان من الممكن الاستفادة من هدوئه وخبرته في تنفيذ ركلات الترجيح، ولعل ما يثبت أن الفريق لم يستعد نفسيا وذهنيا، كثرة البطاقات الصفراء التي نالها لاعبو الوحدات، وإهدار متخصصين لركلات الترجيح".
وحول رؤيته لحظوظ الفريق في مباراته المهمة أمام أصفهان، قال الشيباني: "أصفهان الحالي غير الذي واجهه الوحدات في عمان، فالفريق غير ثوبه الفني بمدرب جديد، ويتصدر الدوري الإيراني، ومؤشر أدائه في ارتفاع، لكن التحاق خماسي المنتخب عبد الله الفاخوري، عامر جاموس، مهند سمرين، يوسف أبو الجزر، وإبراهيم صبرة، سيشكل إضافة نوعية وخيارات مميزة أمام المدير الفني، والأهم تكاتف الجهود الإدارية والفنية في نفض غبار الخسارة اللعب".
وفي السياق ذاته، يرى الناشط على منصات التواصل الاجتماعي ماهر الحسنات، أن شحن الحالة المعنوية للوحدات مهم، مع الوقوف خلف الفريق في السراء قبل الضراء.
وأكد على "أن الوحدات يستحق وقفة الجميع، ولا شك بأن بدء العد التنازلي لانتخاب مجلس جديد، والخلافات الإدارية التي أخرت للآن إعلان المتنافسين على منصب الرئيس، أو مقاعد مجلس الإدارة، ألقت بظلالها على أجواء الفريق، لذا يحتاج الفريق إلى وقفة جادة، كي يعلن الفريق عن نفسه أول المتأهلين في البطولة القارية".
وأكمل: "هناك العديد من الملاحظات على الجهاز الفني، وعلى العديد من لاعبيه المحليين والأجانب، لكن الوقت يحتاج إلى وقفة جادة وحقيقية خلف الفريق، فالفوز له أهميته وقيمته بالتأهل، وله انسحاباته على منظومة الفريق والجماهير، فيما ستحمل الخسارة ارتداداتها من جميع النواحي".
واتفق الناشط على منصات التواصل الاجتماعي ثامر صوالحة مع الرأي السابق، مفسرا: "لم يكن أشد المتفائلين من الجماهير الوحداتية متفائلا بالفريق، سواء على الصعيد المحلي أو القاري، خصوصا بعد خروج أوراق مهمة في بداية الموسم، مثل مهند أبو طه ومحمد أبو زريق "شرارة" وأنس العوضات وبوجبا".
وبين: "لكن تألق بعض الأسماء، وعلى رأسها بهاء فيصل ومهند سمرين وإبراهيم صبرة، ووجود ركائز مهمة مثل عرفات الحاج، فراس شلباية، محمود شوكت، يوسف أبو الجزر، محمد موالي، صالح راتب، والمحترف سيزار، منح الفريق قوة إضافية، إلا أن الوحدات يفتقد دكة بدلاء قوية، لنراه يخفق محليا ويتألق آسيويا، وتغيب شخصيته وتحضر من مباراة إلى أخرى".
وأتم: "لا شك في أن تركيبة الفريق بالموسم الحالي ليست بالمثالية، في ظل عدم توفق رأفت علي في تقديم القراءة الفنية الأفضل، ولا أدري ما الذي يعتريه فتجده يهاجم ويسجل ثم يتراجع للدفاع طويلا في أغلب المباريات، وكأنه الأسلوب الذي يفضله تكتيكيا، كما تغيب الحكنة في تبديلاته، ما يفقد الفريق شكله وهيبته".
وفي الاتجاه ذاته، شدد المشجع الوحداتي علي أبو عواد، على أن خسارة الفريق في نهائي درع الاتحاد لها أسبابها التراكمية، مبينا: "من يحقق البطولات المنظومة كاملة، من رئيس النادي وأعضاء مجلس إدارة، وجمهور وجهاز فني ولاعبين، لكن الخلافات الإدارية مع بدء العد التنازلي للانتخابات، والمشاكل المالية، وعدم التوفيق إلى حد كبير في تركيبة الفريق، أدى إلى غياب شكل الفريق، وتباينه محليا وآسيويا".
وختم: "لنعترف بأن المدير الفني لا يملك الكثير من الأدوات، ولا دكة البدلاء القادرة على إثراء الفريق تكتيكيا وفنيا، وبالتأكيد خسارة لقب الدرع، له آثاره السلبية على الفريق قبل المواجهة الآسيوية المرتقبة أمام أصفهان، والمطلوب من المنظومة كاملة العمل على تهيئة الظروف النفسية وتعزيز الثقة لدى اللاعبين وشحن الروح المعنوية".

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