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العرب يدرس فكرة التجديد لـسيول وينافس بقائمة الأفضل بالدوري الكوري

11/23/2024 2:48:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مهند جويلس






عمان- أنهى مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم يزن العرب موسمه مع فريقه إف سي سيول الكوري الجنوبي أمس، بعد خوض آخر مباراة له أمام جيمتشون سانجمو، وفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستقر في المركز الرابع على سلم ترتيب البطولة.
ويعتبر العرب أول لاعب أردني يحترف في الدوري الكوري الجنوبي، حيث انتقل إليه صيف العام الحالي، بعد بروزه بصورة لافتة مع المنتخب الوطني في نهائيات آسيا وتصفيات كأس العالم، ليقبل العرض الكوري رغم تلقيه عروضا من تركيا، إيران والمغرب.
ويدرس المدافع الدولي فكرة الاستمرار مع سيول لموسم جديد، بعد أن أبدى النادي رغبته في تجديد التعاقد معه، في ظل توفر بند خيار التمديد بين الطرفين بعد نهايته أمس، رغم تلقيه عروضا أخرى من الدوري الكوري الجنوبي، السعودية وقطر.
وعبر العرب في حديثه لـ "الغد"، عن سعادته بالتجربة التي خاضها مع سيول لمدة نصف موسم تقريبا، موضحا أنه استفاد كثيرا من هذه الخطوة التي كانت بمثابة المجازفة، في ظل الصعوبات المتوقعة التي سيتعرض لها لتغير الظروف عليه.
وأشار العرب إلى أن دخول اسمه إلى جانب 3 من زملائه في الفريق للمنافسة على التشكيلة المثالية للدوري الكوري الجنوبي عن الموسم الكروي الحالي، يعتبر بمثابة تأكيد على أنه كان مميزا في فريقه، مفيدا بأن الدوري الكوري يتميز بالندية، السرعة والقوة البدنية.
وأضاف: "كانت هناك صعوبات عديدة في البداية، من حيث اختلاف طبيعة الطعام، إلى جانب السفر لفترات طويلة عند خوض أي مباراة، إلا أنني تجاوزت كل تلك المعيقات بهدف مواصلة النجاح، وتأكيد أن اللاعب الأردني أصبح رقما صعبا داخل القارة الآسيوية وحتى خارجها".
وتمنى العرب أن تنعكس الخبرات التي تحصل عليها مع سيول باللعب مع لاعبين بارزين وأصحاب خبرات كبيرة، على مشواره مع المنتخب الوطني في الرحلة نحو بلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، مؤكدا أن فقدان النقاط في الجولتين الأخيرتين لن يحد من طموح المنظومة في تصحيح المسار بالفترة المقبلة، بهدف حصد بطاقة التأهل المباشرة للمونديال.
وتابع: "سأدرس العروض المقدمة لي في الفترة الحالية، ولدي رغبة كبيرة في التجديد لموسم آخر معهم في ظل الراحة والقبول التي تلقيته من جماهير إف سي سيول، وسأستمر في التواجد بكوريا الجنوبية خلال الفترة الحالية قبل العودة للأردن، وسأحسم مستقبلي قبل نهاية العام الحالي".
وحصل العرب على جائزة أفضل لاعب في المباراة مرة واحدة في الدوري الكوري الجنوبي، إلى جانب دخوله في تشكيلة الأسبوع في 5 مناسبات، ما يؤكد أن اللاعب أثبت حضورا قويا مع فريقه في الخط الخلفي منذ وصوله.
كما يعد أحد أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب الوطني خلال السنوات الماضية، حيث لعب لغاية اللحظة 68 مباراة دولية، 3 منها كبديل، وهو اللاعب الرابع، من حيث عدد المباريات الدولية في القائمة الحالية، حيث يتقدم عليه إحسان حداد، موسى التعمري ومحمود مرضي، مع تسجيله هدفين فقط في مسيرته مع "النشامى"، وحصل على جائزة رجل المباراة في الدور ربع النهائي بكأس آسيا أمام طاجيكستان.
وبدأ العرب (28 عاما) مسيرته الكروية مع نادي الجزيرة، وانتقل منه إلى نادي الوحدات، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى في صفوف سيلانجور الماليزي العام 2022 ومثله لموسمين، قبل أن ينتقل لفترة قصيرة للعب مع الشرطة العراقي، ومنه إلى نادي معيذر القطري، قبل الاستقرار صيف العام الحالي مع الفريق الكوري الجنوبي.

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