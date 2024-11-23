العرب يدرس فكرة التجديد لـسيول وينافس بقائمة الأفضل بالدوري الكوري

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
مهند جويلس
عمان- أنهى مدافع المنتخب الوطني لكرة القدم
يزن العرب موسمه مع فريقه إف سي سيول الكوري الجنوبي أمس، بعد خوض آخر مباراة
له أمام جيمتشون سانجمو، وفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليستقر في المركز الرابع على سلم ترتيب البطولة.
ويعتبر العرب أول لاعب
أردني يحترف في الدوري
الكوري الجنوبي، حيث انتقل إليه صيف العام الحالي، بعد بروزه بصورة لافتة مع المنتخب الوطني في نهائيات آسيا وتصفيات كأس العالم، ليقبل العرض الكوري رغم تلقيه عروضا من تركيا، إيران والمغرب.
ويدرس المدافع الدولي فكرة الاستمرار مع سيول لموسم جديد، بعد أن أبدى النادي رغبته في تجديد التعاقد معه، في ظل توفر بند خيار التمديد بين الطرفين بعد نهايته أمس، رغم تلقيه عروضا أخرى من الدوري الكوري الجنوبي، السعودية وقطر.
وعبر العرب في حديثه لـ "الغد"، عن سعادته بالتجربة التي خاضها مع سيول لمدة نصف موسم تقريبا، موضحا أنه استفاد كثيرا من هذه الخطوة التي كانت بمثابة المجازفة، في ظل الصعوبات المتوقعة التي سيتعرض لها لتغير الظروف عليه.
وأشار العرب إلى أن دخول اسمه إلى جانب 3 من زملائه في الفريق للمنافسة على التشكيلة المثالية للدوري الكوري الجنوبي عن الموسم الكروي الحالي، يعتبر بمثابة تأكيد على أنه كان مميزا في فريقه، مفيدا بأن الدوري الكوري يتميز بالندية، السرعة والقوة البدنية.
وأضاف: "كانت هناك صعوبات عديدة في البداية، من حيث اختلاف طبيعة الطعام، إلى جانب السفر لفترات طويلة عند خوض أي مباراة، إلا أنني تجاوزت كل تلك المعيقات بهدف مواصلة النجاح، وتأكيد أن اللاعب الأردني أصبح رقما صعبا داخل القارة الآسيوية وحتى خارجها".
وتمنى العرب أن تنعكس الخبرات التي تحصل عليها مع سيول باللعب مع لاعبين بارزين وأصحاب خبرات كبيرة، على مشواره مع المنتخب الوطني في الرحلة نحو بلوغ كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، مؤكدا أن فقدان النقاط في الجولتين الأخيرتين لن يحد من طموح المنظومة في تصحيح المسار بالفترة المقبلة، بهدف حصد بطاقة التأهل المباشرة للمونديال.
وتابع: "سأدرس العروض المقدمة لي في الفترة الحالية، ولدي رغبة كبيرة في التجديد لموسم آخر معهم في ظل الراحة والقبول التي تلقيته من جماهير إف سي سيول، وسأستمر في التواجد بكوريا الجنوبية خلال الفترة الحالية قبل العودة للأردن، وسأحسم مستقبلي قبل نهاية العام الحالي".
وحصل العرب على جائزة أفضل لاعب في المباراة مرة واحدة في الدوري الكوري الجنوبي، إلى جانب دخوله في تشكيلة الأسبوع في 5 مناسبات، ما يؤكد أن اللاعب أثبت حضورا قويا مع فريقه في الخط الخلفي منذ وصوله.
كما يعد أحد أكثر اللاعبين تمثيلا للمنتخب الوطني خلال السنوات الماضية، حيث لعب لغاية اللحظة 68 مباراة دولية، 3 منها كبديل، وهو اللاعب الرابع، من حيث عدد المباريات الدولية في القائمة الحالية، حيث يتقدم عليه إحسان حداد، موسى التعمري ومحمود مرضي، مع تسجيله هدفين فقط في مسيرته مع "النشامى"، وحصل على جائزة رجل المباراة في الدور ربع النهائي بكأس آسيا أمام طاجيكستان.
وبدأ العرب (28 عاما) مسيرته الكروية مع نادي الجزيرة، وانتقل منه إلى نادي الوحدات، قبل أن يخوض تجربته الاحترافية الأولى في صفوف سيلانجور الماليزي العام 2022 ومثله لموسمين، قبل أن ينتقل لفترة قصيرة للعب مع الشرطة العراقي، ومنه إلى نادي معيذر القطري، قبل الاستقرار صيف العام الحالي مع الفريق الكوري الجنوبي.
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