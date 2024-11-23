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منتخب الكراتيه يقدم أداء مقنعا في دور المجموعات بكأس العالم

11/23/2024 2:48:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب






عمان- قدم المنتخب الوطني للكراتيه للقتال الجماعي أول من أمس، أداء مقتعا في بطولة كأس العالم الأولى للفرق، التي تختتم منافساتها اليوم في إسبانيا، بعد تحقيقه العلامة الكاملة وفوزه في 4 مباريات ضمن منافسات المجموعة الرابعة، حيث فاز على سلوفاكيا 4-1 ، كولومبيا 3-2، أوكرانيا 5-0 وعلى تونس 4-1. وخسر أمام المنتخب الإيطالي 1-3 في دور ربع النهائي ليودع البطولة.
ووفقا لنظام البطولة، تتنافس في الدور الأول فرق المجموعات، ومن ثم يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية، وبعد دور الثمانية يخرج المغلوب من أول مرة.
وأقيمت بطولة كأس العالم للفرق للمرة الأولى منفصلة عن فئة الفردي، وأتاحت للمنتخبات في القارات كافة، المنافسة على الألقاب.
وقال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري: "يتأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم أصحاب المركزين الأول والثاني"، حيث تصدر المنتخب الوطني مجموعته ليتأهل إلى دور الثمانية، وخرج وفق نظام المغلوب من أول مرة، وهو نظام مطبق على كل المنتخبات وفقا لتعليمات البطولة، وهو نظام، مطبق في الدوري العالمي للكراتيه.
وقال: "قدم المنتخب الوطني أداء مميزا في البطولة، وفاز على منتخبات مجموعته كافة، وهي سلوفاكيا، كولومبيا، أوكرانيا وتونس وخسر أمام المنتخب الإيطالي 1-3 في دور ربع النهائي، حيث لم يحالفه الحظ، ليخرج من البطولة، كما أن غياب اللاعبان عبد الرحمن المصاطفة وعبد الله حماد كان لهما أثر كبير على المنتخب الوطني، نتطلع إلى مواكبة تحقيق الإنجازات في البطولات العالمية، في المستقبل".
من جهة أخرى، تم اختيار الحكم الدولي عبدالحفيظ عالية من قبل الاتحاد الدولي للكراتيه، ضمن أفضل 25 حكما للمشاركة في إدارة نزالات بطولة كأس العالم للمنتخبات، ويذكر أيضا، أن الحكم عالية عضو في لجنة الحكام الآسيوية.
وعلى هامش بطولة كأس العالم اجتمع رئيس الاتحاد الدولي الإسباني انتونيو اسبينوس، بمدربي المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة
وتمحورت النقاشات خلال اللقاء حول الحفاظ على المعايير الاستثنائية التي تشتهر بها بطولة العالم للكراتيه، وشملت المواضيع الرئيسية ممارسات التدريب الفعالة، اللعب النظيف، واستراتيجيات الكراتيه.
وقال إسبينوس لموقع الاتحاد الدولي للكراتيه: "المدربون يلعبون دورا محوريا لإنجاح بطولة كأس العالم للكراتيه، ونحن فخورون بأن نشهد أن المدربين يسعون جاهدين لتطوير الكراتيه، لا تجمع بطولة كأس العالم أفضل الفرق في العالم فحسب، بل تسلط الضوء أيضا على شعبية الكراتيه وانتشارها العالمي. إن إثارة المنافسة الجماعية هي تجربة فريدة من نوعها، ونحن ملتزمون بجعلها بطولة عالمية رائعة".

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