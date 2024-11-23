منتخب الكراتيه يقدم أداء مقنعا في دور المجموعات بكأس العالم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أيمن وجيه الخطيب
عمان- قدم المنتخب الوطني للكراتيه للقتال الجماعي أول من أمس، أداء مقتعا في بطولة كأس العالم الأولى للفرق، التي تختتم منافساتها اليوم في إسبانيا، بعد تحقيقه العلامة الكاملة وفوزه في 4 مباريات
ضمن منافسات المجموعة الرابعة، حيث فاز على سلوفاكيا 4-1 ، كولومبيا 3-2، أوكرانيا 5-0 وعلى تونس 4-1. وخسر أمام المنتخب الإيطالي 1-3 في دور ربع النهائي ليودع البطولة.
ووفقا لنظام البطولة، تتنافس في الدور الأول فرق المجموعات، ومن ثم يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لدور الثمانية، وبعد دور الثمانية يخرج المغلوب من أول مرة.
وأقيمت بطولة كأس العالم للفرق للمرة الأولى منفصلة عن فئة الفردي، وأتاحت للمنتخبات في القارات كافة، المنافسة على الألقاب.
وقال مدير اتحاد الكراتيه مصطفى الفاعوري: "يتأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس العالم أصحاب المركزين الأول والثاني"، حيث تصدر المنتخب الوطني مجموعته ليتأهل إلى دور الثمانية، وخرج وفق نظام المغلوب من أول مرة، وهو نظام مطبق على كل المنتخبات وفقا لتعليمات البطولة، وهو نظام، مطبق في الدوري العالمي للكراتيه.
وقال: "قدم المنتخب الوطني أداء مميزا في البطولة، وفاز على منتخبات مجموعته كافة، وهي سلوفاكيا، كولومبيا، أوكرانيا وتونس وخسر أمام المنتخب الإيطالي 1-3 في دور ربع النهائي، حيث لم يحالفه الحظ، ليخرج من البطولة، كما أن غياب اللاعبان عبد الرحمن المصاطفة وعبد الله حماد كان لهما أثر كبير على المنتخب الوطني، نتطلع إلى مواكبة تحقيق الإنجازات في البطولات العالمية، في المستقبل".
من جهة أخرى، تم اختيار الحكم الدولي عبدالحفيظ عالية من قبل الاتحاد الدولي للكراتيه، ضمن أفضل 25 حكما للمشاركة في إدارة نزالات بطولة كأس العالم للمنتخبات، ويذكر أيضا، أن الحكم عالية عضو في لجنة الحكام الآسيوية.
وعلى هامش بطولة كأس العالم اجتمع رئيس الاتحاد الدولي الإسباني انتونيو اسبينوس، بمدربي المنتخبات الوطنية المشاركة في البطولة
وتمحورت النقاشات خلال اللقاء حول الحفاظ على المعايير الاستثنائية التي تشتهر بها بطولة العالم للكراتيه، وشملت المواضيع الرئيسية ممارسات التدريب الفعالة، اللعب النظيف، واستراتيجيات الكراتيه.
وقال إسبينوس لموقع الاتحاد الدولي للكراتيه: "المدربون يلعبون دورا محوريا لإنجاح بطولة كأس العالم للكراتيه، ونحن فخورون بأن نشهد أن المدربين يسعون جاهدين لتطوير الكراتيه، لا تجمع بطولة كأس العالم أفضل الفرق في العالم فحسب، بل تسلط الضوء أيضا على شعبية الكراتيه وانتشارها العالمي. إن إثارة المنافسة الجماعية هي تجربة فريدة من نوعها، ونحن ملتزمون بجعلها بطولة عالمية رائعة".
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