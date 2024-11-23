اختتام فعاليات معرض حلم.. طموح.. إبداع في السفارة الأردنية بالرباط

اختتمت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة المغربية الرباط فعاليات الفن التشكيلي الذي أُقيم تحت شعار "حلم.. طموح.. إبداع"، بمشاركة الأردنية مها شنابلة والفنانة المغربية سامية بوهلال. المعرض الذي استمر من 19 إلى 22 نوفمبر 2024، حظي بإقبال واسع من الدبلوماسيين والفنانين ومحبي الفنون.



وقدّمت الفنانتان مجموعة من اللوحات الفنية التي عكست التلاقي الثقافي بين الأردن والمغرب، بتنوع أساليبها الفنية واستخدام تقنيات مبتكرة. اللوحات تناولت موضوعات متعددة، من المناظر الطبيعية إلى التقاليد الشعبية والوجوه، وخصصت زاوية خاصة لتسليط الضوء على المسجد الأقصى المبارك، كرمز للسلام والمحبة، في لفتة تبرز أهمية التراث والقضايا المشتركة بين البلدين.



وفي كلمتها خلال الافتتاح، أشادت جمانة غنيمات، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المغرب، بدور الفن في تعزيز العلاقات الثقافية بين الدول. وأكدت أن المعرض يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الأردني والمغربي، مشيرة إلى أن التعاون الثقافي يشكل ركيزة أساسية للتفاهم والتقارب بين الشعوب.



مها شنابلة، الفنانة الأردنية المشاركة في المعرض، عبرت عن سعادتها بهذه التجربة التي وصفتها بفرصة قيمة لتبادل الخبرات مع زميلتها المغربية. وقالت إن المعرض سلط الضوء على المشتركات الثقافية التي تجمع بين الأردن والمغرب، مثمنةً دعم السفارة لهذه المبادرة الفنية.



من جهتها، أعربت الفنانة المغربية سامية بوهلال عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي، مشيرة إلى أن الفنون التشكيلية تُظهر انفتاح المغرب على الثقافات الأخرى، وتؤكد قدرتها على تجاوز الحدود وبناء جسور التواصل بين الشعوب.