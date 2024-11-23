اختتام فعاليات معرض حلم.. طموح.. إبداع في السفارة الأردنية بالرباط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختتمت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالعاصمة المغربية الرباط فعاليات معرض الفن التشكيلي الذي أُقيم تحت شعار "حلم.. طموح.. إبداع"، بمشاركة الفنانة الأردنية مها شنابلة والفنانة المغربية سامية بوهلال. المعرض الذي استمر من 19 إلى 22 نوفمبر 2024، حظي بإقبال واسع من الدبلوماسيين والفنانين ومحبي الفنون.
وقدّمت الفنانتان مجموعة من اللوحات الفنية التي عكست التلاقي الثقافي بين الأردن والمغرب، بتنوع أساليبها الفنية واستخدام تقنيات مبتكرة. اللوحات تناولت موضوعات متعددة، من المناظر الطبيعية إلى التقاليد الشعبية والوجوه، وخصصت زاوية خاصة لتسليط الضوء على المسجد الأقصى المبارك، كرمز للسلام والمحبة، في لفتة تبرز أهمية التراث والقضايا المشتركة بين البلدين.
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أشادت جمانة غنيمات، سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المغرب، بدور الفن في تعزيز العلاقات الثقافية بين الدول. وأكدت أن المعرض يعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين الأردني والمغربي، مشيرة إلى أن التعاون الثقافي يشكل ركيزة أساسية للتفاهم والتقارب بين الشعوب.
مها شنابلة، الفنانة الأردنية المشاركة في المعرض، عبرت عن سعادتها بهذه التجربة التي وصفتها بفرصة قيمة لتبادل الخبرات مع زميلتها المغربية. وقالت إن المعرض سلط الضوء على المشتركات الثقافية التي تجمع بين الأردن والمغرب، مثمنةً دعم السفارة لهذه المبادرة الفنية.
من جهتها، أعربت الفنانة المغربية سامية بوهلال عن فخرها بالمشاركة في هذا الحدث الثقافي، مشيرة إلى أن الفنون التشكيلية تُظهر انفتاح المغرب على الثقافات الأخرى، وتؤكد قدرتها على تجاوز الحدود وبناء جسور التواصل بين الشعوب.
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