مركز الفينيق: رفع الحد الأدنى للأجور استثمار في العدالة والتنمية الاقتصادية

أوصت ورقة موقف جديدة صادرة عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن إلى 345 دينارا شهريا على مرحلتين، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست فقط ضرورة لتحسين مستوى معيشة العاملين، ولكنها أيضا استثمار في استقرار البلاد الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.



وأشارت الورقة إلى أن الحد الأدنى الحالي البالغ 260 دينارا، الذي لم يتم تعديله منذ عام 2021، والمُخطط زيادته الى 280 فقط سيُبقي قطاعات واسعة من العاملين عاجزين عن تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم، خصوصا مع الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.



ويُعد رفع الحد الأدنى للأجور بمستويات جيدة خطوةً مدروسة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي دون أن يشكل أي ضرر جوهري على أصحاب العمل.



وأوضحت الورقة أن الحد الأدنى للأجور في الأردن، مقارنة بالمتوسط الوطني للأجور البالغ 627 دينارًا، يشكل فقط 41% من متوسط الأجور، في حين توصي منظمة العمل الدولية والممارسات الفضلى عالميا بألا تقل النسبة عن 55%.



وبينت الورقة أن الحد الأدنى الحالي بعيد كل البعد عن تغطية الاحتياجات الأساسية للعاملين وأسرهم، وبخاصة في ظل معدل الإعالة المرتفع في الأردن، حيث يعيل كل شخص عامل ثلاثة أفراد على الأقل، مؤكدةً أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات عادلة يضمن تحسين الظروف المعيشية للعديد من الأسر، ويقلل من معدلات الفقر المرتفعة في الأردن.



وإن أحد أبرز المبررات التي تسوقها الورقة لرفع الحد الأدنى للأجور هو دوره في تحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القوة الشرائية للعاملين وزيادة الطلب المحلي.



إذ تؤكد التجارب العالمية أن رفع الأجور يدفع عجلة الاقتصاد للأمام عن طريق تحسين الطلب الاستهلاكي المحلي، وهو ما يسهم بدوره في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي ودعم استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد في مبيعاتها على السوق المحلي.



وفي هذا السياق، توضح الورقة إلى أنه لا يوجد دليل علمي يشير إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور يؤدي إلى خسارة كبيرة للوظائف أو إفلاس المنشآت الصغيرة، حيث يعتمد أصحاب الأعمال على قوة عاملة منتجة ومدربة للحفاظ على مستويات الإنتاج والقدرة التنافسية، ما يجعل الاستغناء عن الموظفين نتيجة لزيادة الأجور خطوة غير منطقية.



واستعرضت الورقة منهجيات علمية دقيقة لتحديد الحد الأدنى للأجور، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ومن بين هذه المنهجيات، استخدام خط الفقر المطلق كمعيار، والذي يشير إلى ضرورة رفع الحد الأدنى إلى 480 دينارا شهريا لتلبية الاحتياجات الأساسية.



كما توصي منظمة العمل الدولية بتحديد الحد الأدنى بنسبة لا تقل عن 55% من متوسط الأجور، وهو ما يعادل 345 دينارًا في الحالة الأردنية.



وبينت الورقة أن العديد من الدول تعتمد على معدلات التضخم لتعديل الحد الأدنى للأجور سنويا، لأن ذلك يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للعاملين.



وأكدت أن هذه المنهجيات تجمع بين الدقة والمرونة، بما يجعلها قابلة للتطبيق دون أن تسبب صدمات اقتصادية للمُشغّلين.



وشددت الورقة على أهمية رفع الحد الأدنى للأجور بشكل ملموس لتعزيز المشاركة الاقتصادية للشباب والنساء، الذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان ولكنهم يعانون من معدلات بطالة مرتفعة. حيث أوضحت الدراسات أن الأجور المنخفضة تشكل حاجزا رئيسيا أمام دخول هذه الفئات إلى سوق العمل، إذ لا تغطي الأجور الحالية تكاليف النقل أو الرعاية الأسرية بالنسبة للنساء، ما يثنيهن عن العمل. ونبّهت الورقة أن تحسين الحد الأدنى للأجور سيحفز مشاركة الشباب بشكل أوسع، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة الإنتاجية الوطنية.

ومن زاوية الحماية الاجتماعية، أكدت الورقة أن الحد الأدنى للأجور يُشكل قاعدة أساسية لدعم أنظمة الضمان الاجتماعي واستدامتها.



وأوضحت الورقة أن رفع الأجور يعني زيادة مساهمات العاملين في أنظمة الضمان، مما يضمن تقديم خدمات أفضل للعاملين والمتقاعدين على حد سواء.



كما يسهم في الحد من ظاهرة "العاملين الفقراء"، وهم الأفراد الذين لا تكفي أجورهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي ويخفف من الضغوط على موازنات الرعاية الاجتماعية.



وأخيرا، حذرت الورقة من أن الأجور المنخفضة لا تؤثر سلبا فقط على الأفراد والعائلات، ولكنها تشكل عائقا أمام الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.



وأكدت أن تحسين الأجور يعزز الشعور بالعدالة والإنصاف بين المواطنين، ويقلل من الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، ويؤدي إلى مجتمعات أكثر استقرارا ومرونة في مواجهة الأزمات. كما أكدت أن رفع الحد الأدنى للأجور ليس مجرد مطلب عمالي، بل هو ضرورة وطنية لضمان مستقبل أكثر عدالة واستدامة للجميع.