أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية شمال غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الناطق الاعلامي باسم كتائبي القسام أنه "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة. فيما لا يزال الخطر محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها".
وأضاف أبو عبيدة في تغريدة على "تلغرام" أن "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم".
وتابع: "على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين".
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