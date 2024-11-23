أبو عبيدة يعلن مقتل أسيرة إسرائيلية شمال غزة

قال الناطق الاعلامي باسم كتائبي القسام أنه "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة. فيما لا يزال الخطر محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها".

وأضاف أبو عبيدة في تغريدة على "تلغرام" أن "مجرم الحرب وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسؤولية الكاملة عن حياة أسراهم وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم".

وتابع: "على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين".