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بين المحلي والعالمي.. أجيال يلبي تطلعات جمهور متنوع بأفلام استثنائية

11/23/2024 2:46:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
رشا كناكرية






الدوحة - ليلة بعد الأخرى، يتألق الحي الثقافي كتارا بعروض سينمائية ساحرة ضمن فعاليات مهرجان أجيال السينمائي 2024. تعرض خلاله مجموعة مهمة من الأفلام الطويلة والقصيرة، التي تحمل في طياتها قصصا وحكايات تبعث برسائل عميقة لإحداث تغيير ملموس. تتناول هذه الأفلام مجموعة متنوعة من الأفكار والقضايا الاجتماعية، الأسرية، والإنسانية، بأساليب سينمائية مبتكرة تمزج بين الإبداع والتأثير.
ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة لمهرجان أجيال السينمائي 2024، التي حملت شعار "لحظات تشكلنا"، كان جمهور المهرجان على موعد مميز مع عرض الفيلم الطويل "لقاء مع بول بوت" للمخرج ريثي بان، إلى جانب الفيلم القطري "إلى أبناء الوطن"، من إخراج كل من: أمل المفتاح وروضة آل ثاني.
وسط حضور كبير، عرض الفيلم الوثائقي "إلى أبناء الوطن"، الذي أنتجته مؤسسة الدوحة لصالح متحف قطر الوطني. يعد هذا العمل تجربة سينمائية متكاملة لمؤسسة الدوحة للأفلام، ويحتفي برؤية الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في بناء دولة حديثة، تكرس جهودها لازدهار جميع أفراد شعبها. الفيلم من إخراج موهبتين واعدتين من قطر.
يسرد الفيلم في 81 دقيقة مسيرة الأمير الوالد، بدءًا من طفولته وحتى توليه مقاليد الحكم. ومن خلال لقاءات وذكريات واستكشاف شاعري وشخصي، يقدم "إلى أبناء الوطن"، توثيقا لمسيرة ملهمة اتسمت بالشجاعة، العزيمة، والإصرار، أحدثت تغييرات جذرية في تاريخ البلاد.
اختتمت الأمسية بعرض الفيلم الروائي الطويل "لقاء مع بول بوت" للمخرج ريثي بان، الذي ترشح لجائزة آسيا باسيفيك سكرين 2024. أُنتج الفيلم بدعم من مؤسسة الدوحة للأفلام، وهو مستوحى من كتاب "عندما انتهت الحرب.. كمبوديا وثورة الخمير الحمر" للكاتبة الأميركية إليزابيث بيكر. يتميز الفيلم بمزجه بين أنماط سينمائية متعددة وأساليب فنية مبتكرة.
تدور أحداث الفيلم في كمبوتشيا الديمقراطية (كمبوديا) خلال العام 1978، حيث يدعو نظام الخمير الحمر ثلاثة صحفيين فرنسيين لإجراء لقاء حصري مع زعيم النظام، بول بوت. ورغم الصورة المثالية التي تبدو عليها البلاد، تكشف الأحداث تدريجيا عن قرية بوتيمكين التي تخفي وراءها وجها آخر للحقيقة. فالنظام يعاني من تراجع مستمر، في ظل تهديد الحرب مع فيتنام لأمن البلاد ومستقبلها.
وفي هذا الجانب المضطرب، يطلق النظام حملة اعتقالات واسعة ضد المعارضين، ويشرع في تنفيذ عمليات تطهير عرقي سرية. وبينما يلاحظ الصحفيون التصدعات في الرواية الرسمية التي يقدمها النظام، يكتشفون الحقيقة القاتمة خلف المشهد المثالي، لتتحول رحلتهم من استكشاف صحفي إلى كابوس حقيقي.
وفي 112 دقيقة، امتزجت مشاهد الفيلم الروائي بالوثائقي، من خلال تضمينه صورا أرشيفية بالأسود والأبيض، إضافة إلى مشاهد أبطالها نماذج مصنوعة من الطين، وهذا المزج المبتكر جسد مشاهد عميقة تخبر الحقيقة بطريقة إبداعية.
وبوصلة تصفيق حار عبر جمهور مهرجان أجيال السينمائي عن إعجابهم بالفيلم والأحداث التي جعلتهم يشعرون أنهم جزء من الفيلم الذي عاشوا خلال مشاهدته مشاعر الخوف، القلق والتوتر وسط حالة من التشويق لمعرفة النهاية.
وضمن إطار فعاليات العام الثقافي قطر - المغرب 2024، عرض مهرجان أجيال السينمائي 2024، مجموعة مختارة من الأفلام المغربية القصيرة التي تعكس جمال المشهد الثقافي المغربي المتنوع، والنسيج الاجتماعي المتطور في اليوم ما قبل الأخير من المهرجان.
ويأتي هذا العرض بعد تقديم أفلام برنامج "صنع في قطر" في مهرجان مراكش للفيلم القصير، ليعزز بذلك الروابط الثقافية القوية بين الدولتين.
وبدء العرض بفيلم "زجاجات" للمخرج ياسين الإدريسي، وتحدث عن الصبي سعيد البالغ من العمر 13 عامًا، والذي يجمع الزجاجات الفارغة لبيعها في قلب المدينة القديمة الرباط، ويستخدم عائداتها لإطعام كلب يعتني به سرا متحديا معتقدات عائلته ومجتمعه حول ما هو ممنوع.
واستكمل البرنامج بعرض فيلم "ما الذي ينمو في راحة يدك" للمخرجة ضياء بيا، ويرصد الفيلم الروابط المخفية بين جيلين من النساء "حياة وجدتها الراحلة"، وذلك أثناء استرجاع لذاكرتها وتفاصيل أيامها ومن خلال أبسط الإيماءات التي كانت تعيشها في يومها. ويعد الفيلم تأملا عميقا في كيف أن اللحظات اليومية الصغيرة، تبقي أحباءنا حاضرين في حياتنا حتى بعد رحيلهم.
وعرض أيضا فيلم "الفزاعة" للمخرج أنس الزماطي، وهو الأطول بينهم بـ24 دقيقة، ويحكي عن سعيد الذي يتطلع إلى مستقبل أفضل مع حبيبته زينب.
ومع تخطيطهما للهروب من واقعهما القاسي، تقف مخاوف سعيد من المجهول عائقا أمام تحقيق هذا الحلم، ويطرح الفيلم تأملا حول الشجاعة اللازمة للسعي نحو التغيير في مواجهة المجهول.
أما فيلم "باي باي بنز بنز" للمخرجين مأمون رطل بناني وجولز روفيو، فيروي قصة "كبير" وهو آخر سائقي سيارات الأجرة من طراز مرسيدس في المغرب، فهو متعلق بسيارته المرسيدس 240 القديمة.
ويواجه "كبير" تحدي تحديث وسائل النقل العامة، بينما تكتسب سيارات الأجرة الجديدة والآمنة شعبية أكبر، ويوثق الفيلم إرث تلك السيارات الأيقونية مستعرضا لحظات الحنين والتغيير الحتمي.
بينما فيلم "قمر" للمخرجة زينب وكريم يسرد قصة حسنا وسماد طفلان امازيغيان اللذان يستخدمان الرسم والفن وسيلة للعثور على ضوء الأمل وسط عتمة ظروفهما الصعبة، وفعلا ينجحان في العثور على مكامن الجمال في كل ما يراه الآخرون غريبا.
وفيلم "قمر" يتحدث اللغة الامازيغية، ويستخدم الفيلم تباينا بصريا جاذبا لاستكشاف موضوعات العزلة، الصمود والسعي نحو الأمل وسط الصعوبات.
واختتم برنامج "صنع في المغرب" بفيلم "لماذا تركت الحصان وحيدا" للمخرج فوزي بنسعيدي، ويعد استكشافا تأمليا لعملية اتخاذ القرار في العمل الإبداعي ضمن مشاهد الطبيعة، حيث تتصادم التحديات الفنية مع الواقع العملي.
ووفر برنامج "صنع في المغرب" للجمهور نظرة أعمق على المشهد السينمائي المغربي المعاصر والعمليات الإبداعية التي تقف وراء هذه الأعمال المميزة.
ومع اقتراب موعد ختام المهرجان، يستعد الجمهور ليعود "أجيال" على أمل بلقاء جديد، وفي الوقت ذاته، تأمل مؤسسة الدوحة للأفلام في أنها تمكنت من تحقيق هدفها وهو تحويل السينما إلى شكل من أشكال الفن المتاح للجميع، وذلك من خلال توفير تجربة سينمائية تلبي احتياجات جمهور متنوع في مهرجان أجيال السينمائي 2024.

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